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Общество

Облаву на кыргызстанцев в московской бане обсудили посол и замглавы МИД РФ

Состоялась встреча Чрезвычайного и Полномочного Посла Кыргызской Республики в Российской Федерации Кубанычбека Боконтаева с заместителем министра иностранных дел РФ Михаилом Галузиным.

Стороны обсудили ситуацию вокруг инцидента с кыргызстанцами в московском банном комплексе, вызвавшего широкий общественный резонанс.

Глава дипмиссии КР выразил обеспокоенность в связи с произошедшим 10 апреля инцидентом и обратился к российской стороне с просьбой объективно и справедливо рассмотреть данный вопрос.

Стороны отметили твердую решимость на дальнейшее укрепление кыргызско-российских отношений в духе союзничества и стратегического партнерства. Кроме этого, собеседники обменялись мнениями о предстоящих внешнеполитических контактах на высшем и высоком уровнях в рамках двустороннего и многостороннего взаимодействия.

Напомним, что в московской бане «Бодрость» 10 апреля произошло массовое задержание уроженцев и граждан Кыргызстана с применением насилия. Ранее в социальных сетях появилось видео: силовики в балаклавах и неизвестные с красными повязками избивают мужчин, укладывают их лицом вниз и заставляют ползти в комнату, где уже лежат другие задержанные. В МИД вызвали посла России Сергея Вакунова и вручили ноту. В МВД РФ заявили, что полицейские не совершали «противоправных действий» в отношении граждан КР.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/326614/
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