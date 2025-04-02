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Общество

Султанбая Айжигитова не пустили в здание ЖК. Комментарий пресс-службы парламента

Сегодня экс-депутата Султанбая Айжигитова не пустили в здание Жогорку Кенеша. Пресс-служба парламента прокомментировала случившееся.

«На заседании Центральной избирательной комиссии, состоявшемся 28 марта 2025 года, было принято решение о досрочном прекращении полномочий депутата, избранного по партийным спискам политической партии «Ыйман Нуру», Султанбая Айжигитова. Соответствующее постановление ЦИК поступило в Жогорку Кенеш, и в связи с прекращением его полномочий, возможность Султанбая Айжигитова входить и выходить из здания парламента была ограничена в соответствии с установленными правилами. Депутаты и сотрудники аппарата парламента могут входить в здание только через специально обозначенные входы и на основании электронной регистрации. Гражданам же предоставляется возможность входить в здание парламента только с особым разрешением», — пишет пресс-служба.

По ее данным, Султанбай Айжигитов, несмотря на предоставленное ему постановление о прекращении полномочий, попытался войти через вход, предназначенный для депутатов и сотрудников, и, несмотря на показанное ему решение о прекращении полномочий, снимал на камеру сотрудников, обеспечивающих безопасность, создавая препятствия в их работе.

Напомним, 19 марта, выступая в Жогорку Кенеше, глава ГКНБ Камчыбек Ташиев сказал: «Не удивляйтесь, если ЦИК лишит депутатского мандата Султанбая Айжигитова».

Председатель спецслужб отметил, что собрал информацию о народном избраннике. По его данным, в 2017 году Султанбай Айжигитов избил мальчика и был привлечен к уголовной ответственности, но скрыл этот факт при подаче заявления в Центральную комиссию по выборам и проведению референдумов в качестве кандидата в депутаты ЖК, что является нарушением конституционного закона.

Султанбай Айжигитов, комментируя уголовное дело, возбужденное против него, заявил, что у него нет судимости и это в свое время специально организована провокация.

Отметим, 5 марта Султанбай Айжигитов на заседании парламента высказал мнение о том, что Кыргызстану нужно вернуть село Достук, не делить с соседями водозабор «Головной» 50 на 50 и не отдавать земли вокруг анклава Ворух. После этого его исключили из парламентской фракции «Ыйман нуру».

25 марта президент Садыр Жапаров ратифицировал договор о госгранице с Таджикистаном, соглашения об использовании перекрестка автомобильных дорог и обеспечении доступа к водохозяйственным и энергетическим объектам.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/324705/
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