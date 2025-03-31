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Общество

Мэрия построит новые детские сады и спорткомплексы в рамках АТР

В рамках административно-территориальной реформы и присоединения ближайших сел мэрия утвердила план строительства и реконструкции новых объектов на новых территориях Бишкека. Об этом сообщила пресс-служба муниципалитета.

  • Планируются следующие постройки:

    Медицинские учреждения:

    Строительство фельдшерско-акушерского пункта с административным корпусом в МТУ «Достук».

    Спортивные объекты:

  1. Строительство спортивного комплекса (борцовский зал) в МТУ «Маевка».

  2. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в
    Аламедине.

  3. Строительство спортивного комплекса на территории средней
    общеобразовательной школы № 118 по улице Фрунзе, 347, в МТУ «Новопавловка».

    Дошкольные образовательные учреждения:

  1. Строительство детского сада в МТУ Маевка по улице Тепличная.

  2. Строительство детского сада в жилмассиве «Биримдик Кут».

  3. Пристройка к существующему зданию детского сада по улице Свердлова,
    в МТУ «Новопавловка».

  4. Строительство детского сада по улице Школьной, в микрорайоне «Нижняя
    Ала-Арча».

  5. Дополнительный корпус к детскому саду № 50 в МТУ «Учкун».

    Школьные учреждения:

  1. Пристройка санузлов к зданию средней общеобразовательной школы № 90 в жилом массиве «Орок».

  2. Дополнительный корпус к средней общеобразовательной школе в Маевке, улица Октябрьская, 1а.

  3. Реконструкция кровли средней общеобразовательной школы № 117 в селе Восток, микрорайон «Лебединовка».

  4. Реконструкция кровли средней общеобразовательной школы № 119 в селе Джал, улица Центральная, 2а.

  5. Реконструкция кровли средней общеобразовательной школы № 114 в селе Мыкан, улица Линейная, 100/1.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/324449/
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