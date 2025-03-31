Мэрия построит новые детские сады и спорткомплексы в рамках АТР

В рамках административно-территориальной реформы и присоединения ближайших сел мэрия утвердила план строительства и реконструкции новых объектов на новых территориях Бишкека. Об этом сообщила пресс-служба муниципалитета.

Планируются следующие постройки: Медицинские учреждения: Строительство фельдшерско-акушерского пункта с административным корпусом в МТУ «Достук». Спортивные объекты:

Строительство спортивного комплекса (борцовский зал) в МТУ «Маевка». Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в

Аламедине. Строительство спортивного комплекса на территории средней

общеобразовательной школы № 118 по улице Фрунзе, 347, в МТУ «Новопавловка». Дошкольные образовательные учреждения:

Строительство детского сада в МТУ Маевка по улице Тепличная. Строительство детского сада в жилмассиве «Биримдик Кут». Пристройка к существующему зданию детского сада по улице Свердлова,

в МТУ «Новопавловка». Строительство детского сада по улице Школьной, в микрорайоне «Нижняя

Ала-Арча». Дополнительный корпус к детскому саду № 50 в МТУ «Учкун». Школьные учреждения: