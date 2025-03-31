Мэрия построит новые детские сады и спорткомплексы в рамках АТР

В рамках административно-территориальной реформы и присоединения ближайших сел мэрия утвердила план строительства и реконструкции новых объектов на новых территориях Бишкека. Об этом сообщила пресс-служба муниципалитета.
- Планируются следующие постройки:
Медицинские учреждения:Строительство фельдшерско-акушерского пункта с административным корпусом в МТУ «Достук».
Спортивные объекты:
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Строительство спортивного комплекса (борцовский зал) в МТУ «Маевка».
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Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в
Аламедине.
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Строительство спортивного комплекса на территории средней
общеобразовательной школы № 118 по улице Фрунзе, 347, в МТУ «Новопавловка».
Дошкольные образовательные учреждения:
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Строительство детского сада в МТУ Маевка по улице Тепличная.
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Строительство детского сада в жилмассиве «Биримдик Кут».
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Пристройка к существующему зданию детского сада по улице Свердлова,
в МТУ «Новопавловка».
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Строительство детского сада по улице Школьной, в микрорайоне «Нижняя
Ала-Арча».
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Дополнительный корпус к детскому саду № 50 в МТУ «Учкун».
Школьные учреждения:
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Пристройка санузлов к зданию средней общеобразовательной школы № 90 в жилом массиве «Орок».
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Дополнительный корпус к средней общеобразовательной школе в Маевке, улица Октябрьская, 1а.
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Реконструкция кровли средней общеобразовательной школы № 117 в селе Восток, микрорайон «Лебединовка».
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Реконструкция кровли средней общеобразовательной школы № 119 в селе Джал, улица Центральная, 2а.
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Реконструкция кровли средней общеобразовательной школы № 114 в селе Мыкан, улица Линейная, 100/1.