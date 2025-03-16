Основателю Telegram Павлу Дурову разрешили покинуть Францию на несколько недель, сообщает агентство AFP.
Отмечается, это сделано с условием, что он вернется в Париж, где продолжается следствие.
«Следственный судья несколько дней назад удовлетворил его просьбу об изменении судебного надзора и разрешил ему покинуть Францию на несколько недель», — говорится в сообщении.
Суд Франции разрешил Павлу Дурову уехать в Дубай.
Основатель Telegram задержан 24 августа во французском аэропорту Ле-Бурже. Ему предъявили 12 обвинений, включая соучастие в хранении и распространении детской порнографии и наркотиков, мошенничестве и другие.
Парижский суд отпустил Павла Дурова под залог в 5 миллионов евро, но запретил покидать Францию.
В ночь на 6 сентября он впервые после задержания в Париже прокомментировал ситуацию.