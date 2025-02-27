Пожар в НИИХСиТО. Директор опровергает слова депутата об увольнении медиков

В пресс-службе Министерства здравоохранения прокомментировали заявления депутата ЖК Дастана Бекешева о том, что после пожара в Научно-исследовательском институте хирургии сердца и трансплантации органов директор уволил 25 сотрудников.

По данным руководителя института Самидина Шабралиева, на данный момент временно не работают девять врачей.

«Среди них два кардиолога для взрослых, два эхокардиографиста, два кардиохирурга, один реаниматолог, один лаборант и один фармаколог. Медицинским работникам, временно приостановившим свою деятельность из-за чрезвычайной ситуации, выдадут 70 процентов от их заработной платы», — отметил он.

Напомним, 11 февраля примерно в 21.00 в НИИ хирургии сердца и трансплантации органов произошел пожар, в результате которого погибли два ребенка, 31 пациента перевели в другие стационары, 19 предоперационных больных отпустили домой. По факту возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил пожарной безопасности» УК КР.

Больные с проблемами сердца могут обращаться в другие медучреждения.