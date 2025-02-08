12:52
USD 87.45
EUR 90.93
RUB 0.90
Общество

В Бишкеке продолжают реконструкцию троллейбусных депо для новых электробусов

В двух троллейбусных депо столицы продолжаются работы по капитальному ремонту с установкой электрозарядных устройств. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе мэрии Бишкека.

«В настоящее время работы проводят в автопарках по адресам Московская, 237, и Шабдана Баатыра, 14, за счет финансирования Азиатского банка развития», — отметили в мэрии. 



На первом этапе — во втором квартале 2025 года планируется прибытие 120 электробусов и зарядных устройств. Второй этап предусматривает полную реконструкцию двух депо.

Кроме этого, мэрия Бишкека успешно выполнила последние финансовые обязательства по проекту закупки троллейбусов, досрочно погасив кредит.

В мэрии добавили, что всего на балансе троллейбусного транспортного предприятия находилось 144 троллейбуса, в настоящее время оставшаяся их часть перемещена на территорию государственного предприятия «Аскер Курулуш» при Министерстве обороны в связи с проведением капитального ремонта в депо. Также сообщалось, что оставшуюся часть троллейбусов планируется переоборудовать в электробусы.

Напомним, ранее муниципалитет предложил передать 100 троллейбусов Ошу, в Бишкеке начали демонтировать контактную сеть, что вызвало обеспокоенность части горожан. 29 августа на сессии депутаты БГК одобрили передачу техники. Первые троллейбусы прибыли в южную столицу. Жители Бишкека подали иск в суд на решение городского кенеша о передаче троллейбусов. Они считают, что решение противоречит закону о кредитном соглашении о покупке троллейбусов № 1191-VI и принималось с многочисленными нарушениями.

Бишкек передает Ошу 100 троллейбусов, Нарыну — 6, а Баткену — 10.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/319326/
просмотров: 109
Версия для печати
Материалы по теме
Реконструкцию и модернизацию здания ОАО «Учкун» обещает управделами президента
Реконструкция объездной дороги. Генподрядчиком определена китайская компания
Памятник «Айкөл Манас» в Бишкеке демонтируют для реконструкции
Минэнерго построило здания для энергетиков и дата-центр за 250 миллионов сомов
Тендер. Пристройку к своему зданию хочет управление Судебного департамента
Сборку электробусов в Кыргызстане обсудили посол и корейские компании
Реконструкцию и ремонт инфраструктуры в аэропортах страны провел Минтранс
Мэрия города Ош объявила конкурс на реконструкцию автовокзала
Реконструкцию на Камбаратинской ГЭС-2 начнут до конца года — глава Минэнерго
Дворец пионеров и стадион «Трудовые резервы». Видео, как реконструируют объекты
Популярные новости
Получаем пособие &laquo;үй-бүлөгө көмөк&raquo;. Какие справки нужны и&nbsp;куда идти Получаем пособие «үй-бүлөгө көмөк». Какие справки нужны и куда идти
Кыргызстанцы жалуются в&nbsp;связи с&nbsp;переездом Госрегистра: кабмин отреагировал Кыргызстанцы жалуются в связи с переездом Госрегистра: кабмин отреагировал
В&nbsp;Кыргызстане теперь не&nbsp;будет переноса рабочих дней на&nbsp;субботы В Кыргызстане теперь не будет переноса рабочих дней на субботы
Какие новые факты о&nbsp;кыргызах ученый из&nbsp;КР нашел в&nbsp;исторических архивах Китая? Какие новые факты о кыргызах ученый из КР нашел в исторических архивах Китая?
Бизнес
Делайте переводы в&nbsp;&laquo;Юнистрим&raquo; и&nbsp;получите шанс выиграть автомобиль и&nbsp;ценные призы Делайте переводы в «Юнистрим» и получите шанс выиграть автомобиль и ценные призы
Три дня до&nbsp;судьбоносного розыгрыша: 10&nbsp;миллионов сомов могут стать вашими! Три дня до судьбоносного розыгрыша: 10 миллионов сомов могут стать вашими!
Откройте для себя Таиланд с&nbsp;&laquo;MEGA ЭЛКАРТ&raquo;! Успейте принять участие в&nbsp;акции! Откройте для себя Таиланд с «MEGA ЭЛКАРТ»! Успейте принять участие в акции!
Новый этап развития: ОАО &laquo;Коммерческий банк Кыргызстан&raquo; переименовано в&nbsp;Mbank Новый этап развития: ОАО «Коммерческий банк Кыргызстан» переименовано в Mbank
8 февраля, суббота
12:42
В Бишкеке продолжают реконструкцию троллейбусных депо для новых электробусов В Бишкеке продолжают реконструкцию троллейбусных депо д...
12:22
На фоне заявлений Трампа запасы золота в Лондоне снизились рекордными темпами
12:00
Жесткая драма, бессмертные «Гриффины» и ужасы. Что смотреть на следующей неделе
11:51
Очень красиво. Айгуль Жапарова посетила Харбинский фестиваль ледяных скульптур
11:43
Сотрудники ГСИН передали манежи и игрушки детям осужденных матерей