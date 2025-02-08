В Бишкеке продолжают реконструкцию троллейбусных депо для новых электробусов

В двух троллейбусных депо столицы продолжаются работы по капитальному ремонту с установкой электрозарядных устройств. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе мэрии Бишкека.

«В настоящее время работы проводят в автопарках по адресам Московская, 237, и Шабдана Баатыра, 14, за счет финансирования Азиатского банка развития», — отметили в мэрии.

На первом этапе — во втором квартале 2025 года планируется прибытие 120 электробусов и зарядных устройств. Второй этап предусматривает полную реконструкцию двух депо.

Кроме этого, мэрия Бишкека успешно выполнила последние финансовые обязательства по проекту закупки троллейбусов, досрочно погасив кредит.

В мэрии добавили, что всего на балансе троллейбусного транспортного предприятия находилось 144 троллейбуса, в настоящее время оставшаяся их часть перемещена на территорию государственного предприятия «Аскер Курулуш» при Министерстве обороны в связи с проведением капитального ремонта в депо. Также сообщалось, что оставшуюся часть троллейбусов планируется переоборудовать в электробусы.

Напомним, ранее муниципалитет предложил передать 100 троллейбусов Ошу, в Бишкеке начали демонтировать контактную сеть, что вызвало обеспокоенность части горожан. 29 августа на сессии депутаты БГК одобрили передачу техники. Первые троллейбусы прибыли в южную столицу. Жители Бишкека подали иск в суд на решение городского кенеша о передаче троллейбусов. Они считают, что решение противоречит закону о кредитном соглашении о покупке троллейбусов № 1191-VI и принималось с многочисленными нарушениями.

Бишкек передает Ошу 100 троллейбусов, Нарыну — 6, а Баткену — 10.