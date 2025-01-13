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Общество

Оставшиеся в Бишкеке троллейбусы хотят переделать в электробусы

Оставшиеся в Бишкеке троллейбусы хотят переделать в электробусы. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил вице-мэр города Жамалбек Ырсалиев.

По его данным, в столице осталось 42 троллейбуса.

«Оставшиеся троллейбусы, выпущенные в 2017 году, будут реконструированы: на них установят батареи и переделают в электробусы», — пояснил чиновник.

Ранее столичные власти решили отказаться от троллейбусов, заменив их пассажирскими автобусами. Часть троллейбусов передана в южную столицу.

Напомним, ранее муниципалитет предложил передать 100 троллейбусов Ошу, в Бишкеке начали демонтировать контактную сеть, что вызвало обеспокоенность у части горожан. 29 августа 2024 года на сессии депутаты БГК одобрили передачу техники. Первые троллейбусы прибыли в южную столицу. Жители Бишкека подали иск в суд на решение городского кенеша о передаче троллейбусов. Они считают, что решение противоречит закону о кредитном соглашении о покупке троллейбусов № 1191-VI и принималось с многочисленными нарушениями.

Административный суд ранее постановил приостановить демонтаж троллейбусной контактной сети и тяговых подстанций до вынесения решения по делу.

Бишкек передал Ошу 100 троллейбусов, Нарыну — 6, а Баткену — 10
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/316576/
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