Столичные троллейбусы временно разместили на территории ГП «Аскер курулуш». Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

По ее данным, за счет средств Азиатского банка развития в двух троллейбусных ДЕПО проводится капитальный ремонт с установкой электрозарядных устройств. Троллейбусы препятствуют проведению работ, поэтому их временно перевозят на территорию государственного предприятия «Аскер курулуш» при Министерстве обороны.

В мэрии напомнили, что в столице приостановлено движение троллейбусов. Вместо них прибудут современные электробусы, отвечающие международным требованиям.

В настоящее время на замену троллейбусных маршрутов запустили новые автобусные линии. Сегодня в столице курсирует более 1 тысячи 200 автобусов по 56 маршрутам.

Напомним, ранее муниципалитет предложил передать 100 троллейбусов Ошу, в Бишкеке начали демонтировать контактную сеть, что вызвало обеспокоенность у части горожан. 29 августа на сессии депутаты БГК одобрили передачу техники. Первые троллейбусы уже прибыли в южную столицу. Жители Бишкека подали иск в суд на решение городского кенеша о передаче троллейбусов. Они считают, что решение противоречит закону о кредитном соглашении о покупке троллейбусов № 1191-VI и принималось с многочисленными нарушениями.

Бишкек передает Ошу 100 троллейбусов, Нарыну — 6, а Баткену — 10.