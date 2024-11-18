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Общество

Столичные троллейбусы временно разместили на территории ГП «Аскер курулуш»

Столичные троллейбусы временно разместили на территории ГП «Аскер курулуш». Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

По ее данным, за счет средств Азиатского банка развития в двух троллейбусных ДЕПО проводится капитальный ремонт с установкой электрозарядных устройств. Троллейбусы препятствуют проведению работ, поэтому их временно перевозят на территорию государственного предприятия «Аскер курулуш» при Министерстве обороны.

В мэрии напомнили, что в столице приостановлено движение троллейбусов. Вместо них прибудут современные электробусы, отвечающие международным требованиям.

В настоящее время на замену троллейбусных маршрутов запустили новые автобусные линии. Сегодня в столице курсирует более 1 тысячи 200 автобусов по 56 маршрутам.

Напомним, ранее муниципалитет предложил передать 100 троллейбусов Ошу, в Бишкеке начали демонтировать контактную сеть, что вызвало обеспокоенность у части горожан. 29 августа на сессии депутаты БГК одобрили передачу техники. Первые троллейбусы уже прибыли в южную столицу. Жители Бишкека подали иск в суд на решение городского кенеша о передаче троллейбусов. Они считают, что решение противоречит закону о кредитном соглашении о покупке троллейбусов № 1191-VI и принималось с многочисленными нарушениями.

Бишкек передает Ошу 100 троллейбусов, Нарыну — 6, а Баткену — 10.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/311428/
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