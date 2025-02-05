Китай окажет помощь в оснащении больниц КР современным оборудованием

Кыргызстан и Китай подписали соглашение о поставке медицинского оборудования для Ошской и президентской больниц. Документ оформлен в рамках двусторонней технико-экономической помощи. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Соответствующие обменные письма 5 февраля в Пекине подписали министр экономики и коммерции КР Бакыт Сыдыков и директор Государственного агентства по международному сотрудничеству и развитию КНР Ло Чжаохуэй.

В рамках проекта предусмотрена поставка и установка 14 единиц высокотехнологичного оборудования. Ожидается, что «внедрение современного оборудования в медицинские учреждения позволит ускорить процесс диагностики, повысить точность медицинских заключений, а также обеспечить качественную работу амбулаторно-диагностических отделений, стационарных отделений хирургического и терапевтического профиля, операционных блоков данных больниц», — говорится в сообщении.

Соглашение заключено в рамках государственного визита президента Садыра Жапарова в Китай.