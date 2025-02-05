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Власть

Государственный визит Садыра Жапарова в Китай: какие документы подписаны

В рамках государственного визита президента Кыргызстана Садыра Жапарова в Китай состоялись переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, по итогам которых принято совместное заявление об углублении всеобъемлющего стратегического партнерства.

Кроме того, подписан ряд документов:

  • совместное заявление/декларация КР и КНР об углублении всеобъемлющего стратегического партнерства в новую эпоху;
  • программа сотрудничества между кабинетом министров КР и правительством КНР по сопряжению совместного продвижения строительства инициативы «Один пояс — один путь» и Национальной программы развития до 2026 года;
  • соглашение о социальном страховании между кабинетом министров КР и правительством КНР;
  • обмен письмами между кабинетом министров КР и правительством КНР о технико-экономическом обосновании проекта по созданию информационной системы для судебной системы КР в рамках помощи КНР;
  • обмен письмами между кабинетом министров КР и правительством КНР о реализации проекта помощи лаборатории КР;
  • обмен письмами между кабинетом министров КР и правительством КНР о проекте поставки медицинского оборудования для Ошской больницы и президентской больницы в рамках помощи КНР;
  • меморандум о взаимопонимании между МИД КР и МИД КНР о создании механизма стратегического диалога на уровне министерств иностранных дел двух стран;
  • меморандум о взаимопонимании между Министерством экономики и коммерции КР и Министерством культуры и туризма КНР об облегчении групповых туристских поездок двух стран;
  • меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между Министерством экономики и коммерции КР и Государственным комитетом по развитию и реформе КНР в области экономического развития и реформ;
  • меморандум о взаимопонимании между Министерством экономики и коммерции КР и Государственным агентством по международному развитию и сотрудничеству КНР по продвижению развития и сотрудничества в области строительства инфраструктуры контрольно-пропускных пунктов на кыргызско-китайской границе;
  • совместное заявление между Министерством экономики и коммерции КР и Министерством коммерции КНР о начале переговоров по соглашению о торговле услугами и инвестициях между КР и КНР;
  • меморандум о взаимопонимании между Министерством цифрового развития КР и Государственным управлением данных при Государственном комитете по развитию и реформе КНР об укреплении сотрудничества в сфере цифровой экономики;
  • меморандум о взаимопонимании в сфере расширения сотрудничества в сфере искусственного интеллекта между Министерством цифрового развития КР и Государственным комитетом по развитию и реформе КНР;
  • меморандум о взаимопонимании между Министерством природных ресурсов, экологии и технического надзора КР и Министерством коммерции КНР по укреплению инвестиционного сотрудничества в области минералов, используемых в чистых энергетических технологиях;
  • протокол о фитосанитарных требованиях при экспорте фасоли из КР в КНР между Министерством водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР и Главным таможенным управлением КНР;
  • протокол между Министерством водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР и Главным таможенным управлением КНР об инспекции, карантине и ветеринарно-санитарных требованиях к мытой шерсти и кашемиру, экспортируемых из КР в КНР;
  • протокол между Министерством водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР и Главным таможенным управлением КНР об инспекции, карантине и санитарных требованиях к мясу птицы, экспортируемой из КР в КНР;
  • меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве в области сокращения бедности посредством науки и технологий между Министерством образования и науки КР и Министерством науки технологий правительства КНР;
  • меморандум о взаимопонимании между Государственным агентством архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства и Министерством жилья, городского и сельского строительства КНР об укреплении сотрудничества в жилищном и городском развитии;
  • меморандум о взаимопонимании между Национальным институтом стратегических инициатив КР и Китайской академией общественных наук;
  • меморандум об углублении сотрудничества между НТРК и China Media Group;
  • меморандум между аппаратом полномочного представителя президента КР в Нарынской области и народным правительством провинции Хэйлунцзян КНР об установлении дружественных связей и развитии практического сотрудничества.
Ссылка: https://24.kg/vlast/318996/
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