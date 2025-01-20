Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР провело мониторинг цен на основные продукты питания в Кыргызстане, Казахстане и России.

По данным ведомства, цены на продукты в городах Кыргызстана в среднем на 6,9 процента ниже, чем в Казахстане, и на 8,8 процента ниже, чем в России. Мониторинг проводился на такие виды продовольственных товаров, как хлебопродукты, картофель, овощи, мясо, молочные продукты, сахар, яйца и растительное масло.

В Казахстане за последнюю неделю цены на продукты в целом оставались стабильными, однако был зафиксирован рост стоимости картофеля. Так, в Актюбинской области цена достигла 42 сомов за килограмм, в Костанайской — 45 сомов, а в Карагандинской — 43 сома.

Отметим, что в начале января казахское правительство ввело шестимесячный запрет на экспорт картофеля в третьи страны, за исключением стран ЕАЭС. Решение принято для стабилизации цен на внутреннем рынке, где стоимость картофеля резко выросла из-за ажиотажного спроса со стороны соседних стран, особенно Узбекистана.