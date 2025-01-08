В России мигрантам предлагают зарплаты до 200 тысяч рублей: новые правила

С 1 января 2025 года в России вступил в силу федеральный закон, по которому иностранные граждане, не имеющие разрешительных документов (временного или постоянного проживания, трудового или гражданско-правового договора), смогут находиться в России не более 90 дней в год.

Это означает, что иностранцы, которые работают без трудового договора, больше не смогут находиться в РФ длительное время, выезжая и въезжая для обнуления миграционной истории. Более того, с 5 февраля вводится режим высылки — механизм контроля за выездом из страны всех, кто не имеет законных оснований на пребывание.

Консультант по миграционным вопросам ОО «Интеграция сообществ» Айымжан Иманалиева добавила, что в конце декабря был подписан указ, предоставляющий мигрантам возможность урегулировать свое положение до 30 апреля.

Начиная с 5 февраля, вступает в силу новый закон, регулирующий миграцию. По нему иностранцы, нарушившие законодательство, будут внесены в специальный реестр, доступный для государственных органов. консультант по миграционным вопросам Айымжан Иманалиева

Попадание в реестр лишает возможности официального трудоустройства, открытия банковских счетов, регистрации браков, миграционного учета и ведения предпринимательской деятельности.

Айымжан Иманалиева отметила, что многие мигранты находятся в недоумении из-за отсутствия четких механизмов легализации. Она рекомендует заранее уточнять условия работы и проживания в России, урегулировать документы и по возможности оформлять приглашение от работодателя.

При этом, по словам эксперта, массового оттока мигрантов из России ожидать не стоит. Работодатели, особенно в строительной отрасли и сфере грузоперевозок, готовы предложить более высокие зарплаты.

«Если раньше оплата труда составляла около 100 тысяч рублей, то теперь она достигает 200 тысяч рублей», — подчеркнула она.

Эксперты советуют мигрантам внимательно изучать условия работы и легализации, чтобы избежать возможных ограничений и проблем в будущем.

Ранее министр иностранных дел Жээнбек Кулубаев рассказал, что число мигрантов из Кыргызстана в России сократилось вдвое.

Он рассказал, что, по данным МВД России, в 2023 году зарегистрировано 650 тысяч мигрантов из Кыргызстана. В конце 2024-го эта цифра сократилась вдвое — 350 тысяч человек.

«Многие наши мигранты находятся в Турции и США, а также в Европе. Ведем переговоры с Германией, страна предлагает рабочие места. Но при этом мы стараемся вернуть кыргызстанцев на родину, запуская крупные трудовые проекты. К примеру, начинается строительство Камбаратинской ГЭС, там открывается около 5 тысяч рабочих мест», — проинформировал он.

Напомним, спустя несколько месяцев отсутствия данных Росстат опубликовал статистику международной миграции в России. Как следует из отчета, за девять месяцев 2024 года миграционный прирост тех, кто переехал на постоянное место жительства, составил 83,5 тысячи человек. Этот показатель немного ниже аналогичного периода 2023 года, когда прирост составил 88,7 тысячи человек.