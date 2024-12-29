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Общество

Росстат: 97 процентов миграционного прироста РФ приходится на Среднюю Азию

Спустя несколько месяцев отсутствия данных Росстат опубликовал статистику международной миграции в России. Как следует из отчета, за девять месяцев 2024 года миграционный прирост тех, кто переехал на постоянное место жительства, составил 83,5 тысячи человек. Этот показатель немного ниже, чем за аналогичный период 2023 года, когда прирост составил 88,7 тысячи человек. Об этом пишет Telegram-канал «Суверенная экономика».

Подобные объемы людских потоков почти не помогают в преодолении демографического кризиса, в котором находится Россия. По оценкам экспертов, в уходящем году естественная убыль превысит 600 тысяч человек, а миграционный прирост покроет 100 тысяч.

Почти весь этот приток обеспечивается Средней Азией.

Миграционное сальдо с пятью республиками региона составило 81 тысячу человек, что эквивалентно 97 процентам от общего прироста. Почти половина долгосрочных мигрантов пришлась на граждан Таджикистана. «Страна прирастает в основном такими лицами, для интеграции и ассимиляции которых предстоит провести еще много работы», — отмечает издание.

Сложная ситуация складывается с репатриацией людей, культурно и исторически связанных с Россией. Прирост из стран СНГ (за исключением республик Средней Азии) и Украины составил всего 2,5 тысячи человек. Миграционный прирост за счет стран Балтии, относимых к дальнему зарубежью, составил лишь 602 человека.

Эксперты подчеркивают необходимость дальнейшего упрощения миграционного законодательства, а также увеличения материальной поддержки для адаптации и интеграции мигрантов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/315714/
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