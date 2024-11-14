Новые миграционные правила в России: что ждет граждан Кыргызстана в 2025 году

В последние годы миграционное законодательство России претерпело значительные изменения. В 2025-м они коснутся десятков тысяч граждан Кыргызстана. Введение новых ограничений на пребывание и контроль за трудовой деятельностью иностранцев требуют от мигрантов повышенного внимания к соблюдению всех норм. В РФ сейчас проживает более 411 тысяч граждан КР, что значительно меньше, чем раньше, когда их число превышало 800 тысяч человек.

Сокращение срока пребывания и режим высылки

Как объясняет заведующий отделом миграционной политики Министерства труда и социального обеспечения Майрамбек Бейшенов, с 1 января следующего года вступит в силу федеральный закон, по которому иностранные граждане, не имеющие разрешительных документов (временного или постоянного проживания, трудового или гражданско-правового договора), смогут находиться в России не более 90 дней в год.

«Это означает, что иностранцы, которые работают без трудового договора, больше не смогут находиться в РФ длительное время, выезжая и въезжая для обнуления миграционной истории. Более того, с 5 февраля вводится режим высылки — механизм контроля за выездом из страны всех, кто не имеет законных оснований на пребывание», — говорит он.

Требования к мигрантам и ограничения для контролируемых лиц

Майрамбек Бейшенов подчеркивает, что все, кто окажется в реестре контролируемых лиц, обязаны следовать ряду строгих правил:

они должны являться в органы внутренних дел при получении предписания;

своевременно соблюдать все требования уполномоченного органа;

информировать о своем местонахождении и всех обстоятельствах, которые могут помешать их самостоятельному выезду;

им запрещено менять место жительства без разрешения, покидать субъект РФ и управлять транспортом;

им не удастся приобрести недвижимость, зарегистрировать бизнес и даже открыть банковский счет.

Межгосударственные отношения и новый режим высылки

Ужесточение миграционной политики в России произошло после теракта в «Крокус Сити Холле». Теперь Кыргызстан поднимает этот вопрос на межгосударственном уровне. Москву попросили учитывать, что КР — страна ЕАЭС, и ее граждане имеют право на более лояльные условия въезда и пребывания в РФ.

Татьяна Злобина, эксперт по миграционным вопросам, поясняет, что новый режим высылки станет обязательной мерой для тех, кто не имеет права находиться в России: «Теперь такие лица обязаны уведомлять органы МВД о смене места пребывания и планируемой дате выезда из страны. Им запрещено заключать браки, регистрировать фирмы, авто и снимать крупные суммы со счетов».

Сложности с регистрацией и договорами

Консультант по миграционным вопросам Айымжан Иманалиева из ОО «Интеграция сообществ» комментирует: «Сегодня уже не актуальны советы, которые мы давали мигрантам ранее. Например, если мигранта останавливает полиция, рекомендуется предъявлять заверенные копии всех документов. Если документы в порядке, мигрант находится на легальном положении. Но многие из них сталкиваются с трудностями при регистрации. Собственники жилья часто отказываются регистрировать мигрантов после случая в «Крокус Сити Холле», что вынуждает их жить неофициально, оплачивая проживание нелегально».

Фальшивая регистрация и нарушение правил договора также стали серьезными проблемами.

«Часто мигранты не знают разницы между трудовым и гражданско-правовым договором, что может привести к их депортации, — подчеркивает Айымжан Иманалиева. — Некоторые посредники обещают помочь в регистрации, но при проверке у мигранта не оказывается нужных документов. В таких случаях его могут депортировать с минимальным сроком на выезд или даже задержать на несколько месяцев в миграционном центре в Сахарово», — говорит Айымжан Иманалиева.

Ужесточение правоприменительной практики и помощь мигрантам

Борис Панич, директор Межрегионального ресурсного центра по адаптации и интеграции мигрантов в Санкт-Петербурге, отмечает основные тенденции законодательства: «Сегодня мигранты несут все большую ответственность за нарушения. Повышенные требования также касаются уровня владения русским языком и знаний правил поведения. Ужесточен контроль за работодателями и организациями, принимающими мигрантов».

Эти нововведения указывают на важность предвыездной подготовки и информационной поддержки мигрантов, в том числе на родине. Специалисты миграционных служб и организаций диаспоры работают над тем, чтобы помочь гражданам КР адаптироваться и избежать нарушений.