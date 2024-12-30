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Общество

Число мигрантов из Кыргызстана в России сократилось вдвое

Число мигрантов из Кыргызстана в России сократилось вдвое. Об этом на пресс-конференции сообщил министр иностранных дел Жээнбек Кулубаев.

Он рассказал, что, по данным МВД России, в 2023 году зарегистрировано 650 тысяч мигрантов из Кыргызстана. В конце 2024-го эта цифра сократилась вдвое — 350 тысяч человек.

«Многие наши мигранты находятся в Турции и США, а также в Европе. Ведем переговоры с Германией, страна предлагает рабочие места. Но при этом мы стараемся вернуть кыргызстанцев на родину, запуская крупные трудовые проекты. К примеру, начинается строительство Камбаратинской ГЭС, там открывается около 5 тысяч рабочих мест», — проинформировал он.

Напомним, спустя несколько месяцев отсутствия данных Росстат опубликовал статистику международной миграции в России. Как следует из отчета, за девять месяцев 2024 года миграционный прирост тех, кто переехал на постоянное место жительства, составил 83,5 тысячи человек. Этот показатель немного ниже аналогичного периода 2023 года, когда прирост составил 88,7 тысячи человек. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/315781/
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