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Общество

Имущество «Сапат» передано турецкому фонду «Маариф»

Сегодня, 2 января 2025 года, все имущество и печать международного образовательного учреждения «Сапат» официально переданы в собственность турецкого фонда «Маариф». Соответствующая информация опубликована на странице организации в Facebook.

Отмечается, что вся юридическая ответственность за дальнейшую деятельность теперь возлагается на фонд «Маариф».

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Напомним, 31 декабря 2024 года кабмин сообщил о передаче сети образовательных учреждений «Сапат» под управление фонда «Маариф». Зампредседателя кабинета министров Эдиль Байсалов пояснил, что это решение принято в интересах учащихся и студентов республики, а также с учетом заслуженной репутации фонда как надежного партнера в сфере образования.

Однако, это решение стало неожиданным для коллектива «Сапата», учащихся и их родителей. Учредители учреждения заявили о намерении защищать свои права в рамках законодательства Кыргызстана и международного права.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/315922/
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