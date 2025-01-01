Передача «Сапата» фонду «Маариф»: суд с учредителем остается незавершенным

Руководство сети образовательных учреждений «Сапат» выступило с заявлением в связи с передачей их под управление турецкому государственному фонду «Маариф». В обращении, опубликованном на странице учреждения в Facebook, выражена обеспокоенность этим решением.

В заявлении указано, что, согласно данным, размещенным на сайте Министерства юстиции КР, изменения в реестре учредителей произошли 31 декабря 2024 года в 00.24.

Теперь в списке собственников значатся:

Министерство образования и науки КР;

международное образовательное учреждение «Маариф»;

турецкий фонд «Маариф».

Руководителем учреждения назначен гражданин Турции Хюсню Бирджан.

В обращении поясняется, что изначально в состав учредителей входили четыре стороны: Орхан Инанды, М.Ж., А.С. и Министерство образования и науки КР. Позже по решению суда Орхан Инанды, один из основателей учреждения, исключен из числа учредителей, а еще один учредитель М.Ж. «добровольно отказался от своих прав». Таким образом, в составе учредителей остались Министерство образования и науки КР и А.С.

Чтобы исключить А.С. из состава учредителей, Министерство образования КР подало на него в суд. Судебное заседание, назначенное на 30 декабря 2024 года, перенесено на 21 января 2025-го из-за отсутствия А.С. в стране. «Таким образом, на момент передачи сети фонду «Маариф» А.С. оставался законным учредителем», — отмечено в заявлении.

Также подчеркивается, что передача «Сапата» под управление фонда «Маариф» до завершения судебного разбирательства стала неожиданностью для всех сторон, включая руководство, педагогов, учеников и их родителей.

«Как законные учредители, мы намерены защищать свои права на основании законодательства Кыргызской Республики и международного права», — говорится в заявлении.

Также руководство учреждения призвало своих педагогов сохранять выдержку, не поддаваться провокациям и продолжать образовательный процесс.

Напомним, 31 декабря 2024 года кабмин сообщил о передаче сети образовательных учреждений «Сапат» под управление фонда «Маариф». Зампредседателя кабинета министров Эдиль Байсалов пояснил, что это решение принято в интересах учащихся и студентов республики, а также с учетом заслуженной репутации фонда как надежного партнера в сфере образования.