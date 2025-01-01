22:28
USD 87.00
EUR 90.63
RUB 0.79
Общество

Передача «Сапата» фонду «Маариф»: суд с учредителем остается незавершенным

Руководство сети образовательных учреждений «Сапат» выступило с заявлением в связи с передачей их под управление турецкому государственному фонду «Маариф». В обращении, опубликованном на странице учреждения в Facebook, выражена обеспокоенность этим решением.

В заявлении указано, что, согласно данным, размещенным на сайте Министерства юстиции КР, изменения в реестре учредителей произошли 31 декабря 2024 года в 00.24.

Теперь в списке собственников значатся:

  • Министерство образования и науки КР;
  • международное образовательное учреждение «Маариф»;
  • турецкий фонд «Маариф».

Руководителем учреждения назначен гражданин Турции Хюсню Бирджан.

В обращении поясняется, что изначально в состав учредителей входили четыре стороны: Орхан Инанды, М.Ж., А.С. и Министерство образования и науки КР. Позже по решению суда Орхан Инанды, один из основателей учреждения, исключен из числа учредителей, а еще один учредитель М.Ж. «добровольно отказался от своих прав». Таким образом, в составе учредителей остались Министерство образования и науки КР и А.С.

Чтобы исключить А.С. из состава учредителей, Министерство образования КР подало на него в суд. Судебное заседание, назначенное на 30 декабря 2024 года, перенесено на 21 января 2025-го из-за отсутствия А.С. в стране. «Таким образом, на момент передачи сети фонду «Маариф» А.С. оставался законным учредителем», — отмечено в заявлении.

Также подчеркивается, что передача «Сапата» под управление фонда «Маариф» до завершения судебного разбирательства стала неожиданностью для всех сторон, включая руководство, педагогов, учеников и их родителей.

«Как законные учредители, мы намерены защищать свои права на основании законодательства Кыргызской Республики и международного права», — говорится в заявлении.

Также руководство учреждения призвало своих педагогов сохранять выдержку, не поддаваться провокациям и продолжать образовательный процесс.

Напомним, 31 декабря 2024 года кабмин сообщил о передаче сети образовательных учреждений «Сапат» под управление фонда «Маариф». Зампредседателя кабинета министров Эдиль Байсалов пояснил, что это решение принято в интересах учащихся и студентов республики, а также с учетом заслуженной репутации фонда как надежного партнера в сфере образования.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/315906/
просмотров: 162
Версия для печати
Популярные новости
Кинотеатры Бишкека. Адреса, телефоны, сайты и&nbsp;цены Кинотеатры Бишкека. Адреса, телефоны, сайты и цены
Крытые детские площадки в&nbsp;Бишкеке. Адреса и&nbsp;цены Крытые детские площадки в Бишкеке. Адреса и цены
Правозащитница Азиза Абдирасулова покинула Кыргызстан Правозащитница Азиза Абдирасулова покинула Кыргызстан
Будет&nbsp;ли снег в&nbsp;новогоднюю ночь? Прогноз погоды на&nbsp;30&nbsp;декабря&nbsp;&mdash; 1&nbsp;января Будет ли снег в новогоднюю ночь? Прогноз погоды на 30 декабря — 1 января
Бизнес
Новогоднее поздравление председателя Государственной налоговой службы Новогоднее поздравление председателя Государственной налоговой службы
&laquo;Умай Групп&raquo;: В&nbsp;Новый год вместе с&nbsp;вами! Благодарим за&nbsp;выбор! «Умай Групп»: В Новый год вместе с вами! Благодарим за выбор!
ОО&nbsp;&laquo;Кыргыз Биримдиги&raquo; наградило победителей проекта &laquo;Лучшие из&nbsp;лучших&nbsp;&mdash; 2024&raquo; ОО «Кыргыз Биримдиги» наградило победителей проекта «Лучшие из лучших — 2024»
MEGA в&nbsp;2024-м: связь, инновации и&nbsp;забота о&nbsp;каждом жителе Кыргызстана MEGA в 2024-м: связь, инновации и забота о каждом жителе Кыргызстана
1 января, среда
22:15
Передача «Сапата» фонду «Маариф»: суд с учредителем остается незавершенным Передача «Сапата» фонду «Маариф»: суд с учредителем ост...
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 2 января: снег
18:11
Автонаезд и стрельба в Новом Орлеане: 10 погибших и 30 раненых
17:57
Болгария и Румыния стали полноправными членами Шенгенской зоны
17:33
Пожар в главном корпусе Международного университета Кыргызстана ликвидирован