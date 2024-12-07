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Общество

Павел Дуров впервые допрошен в суде Парижа по делу мессенджера Telegram

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров впервые допрошен по существу в парижском суде в рамках ведущегося против него дела во Франции. Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на близкий к делу источник.

Global Look Press
Фото Global Look Press. Павел Дуров впервые допрошен в суде Парижа по делу мессенджера Telegram

«В пятницу Павел Дуров впервые допрошен парижским судьей по существу в рамках расследования о возможной причастности платформы-мессенджера к преступным действиям», — говорится в сообщении.

Основатель Telegram прибыл в парижский суд к 10.00 по местному времени в сопровождении двух своих адвокатов. Павел Дуров заявил, что «доверяет французскому правосудию», однако не стал далее комментировать ход дела и обвинения против него.

Напомним, основателя Telegram подозревают в недостаточной модерации мессенджера, который он создал в 2013 году. Это и отказ от сотрудничества со спецслужбами.

Ранее Telegram изменил политику модерации на фоне уголовного преследования Павла Дурова во Франции.

Основатель Telegram задержан 24 августа во французском аэропорту Ле-Бурже. Ему предъявили 12 обвинений, включая соучастие в хранении и распространении детской порнографии и наркотиков, мошенничестве и другие.

Парижский суд отпустил Павла Дурова под залог в 5 миллионов евро, но запретил покидать Францию.

В ночь на 6 сентября он впервые после задержания в Париже прокомментировал ситуацию.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/313438/
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