В Бишкеке начали сносить пристройки на ВДНХ

В Бишкеке начали работы по демонтажу здания Выставки достижений народного хозяйства (ВДНХ) на проспекте Чингиза Айтматова.

Работы начались сегодня, 5 декабря. Техника сносит пристройки с левой стороны основного здания, кустарники и деревья.

Напомним, что 31 августа руководитель управделами президента Каныбек Туманбаев заявил, что в скором времени здание ВДНХ будет снесено, а на его месте будет построен современный конгресс-холл. Здания и саму территорию ВДНХ на 49 лет отдали в аренду иностранному инвестору, который обещал реализовать различные проекты, но ничего не сделал, а объекты в итоге разрушились.