Воспитавший олимпийцев Нурбек Изабеков вновь назначен главным тренером сборной

Воспитавший олимпийских призеров Нурбек Изабеков вновь назначен главным тренером женской сборной Кыргызстана по вольной борьбе. Об этом сообщили в Федерации борьбы КР.

Отмечается, что сегодня состоялось заседание, на котором утвержден новый состав женской сборной страны.

Главным тренером команды остался Нурбек Изабеков. На этом посту он работает с 2010 года. Старшим тренером вместо Байгазы Кенжебаева стал Нурдин Донбаев.

Нурбек Изабеков в прошлом борец вольного стиля, двукратный призер чемпионатов Азии.

Его воспитанница Айсулуу Тыныбекова — одна из самых титулованных спортсменок КР: обладательница серебряной и бронзовой медалей Олимпийских игр, многократная чемпионка мира и Азии.

Другая воспитанница, Айпери Медет кызы, в 2022 году выиграла золотую медаль на чемпионате Азии. А Мээрим Жуманазарова и Айсулуу Тыныбекова завоевали тогда серебро.