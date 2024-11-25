Главным тренером сборной Кыргызстана по греко-римской борьбе стал Уран Калилов. Об этом сообщили в Федерации борьбы.

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Отмечается, что сегодня прошло заседание, на котором принято решение о назначении нового тренерского состава.

Уран Калилов возглавил тренерский состав. В отставку ушли тренеры Азат Эркимбаев, Арсен Эралиев и Улугбек Карачолоков.

Урану Калилову 43 года. Он чемпион мира среди кадетов (1996) и молодежи (1998), чемпион Азии среди молодежи (1999), бронзоввй призер Азиатских игр (2002) и чемпионата Азии (2001).

В 2000-м выступал на Олимпийских играх в Сиднее, занял восьмое место в весовой категории до 54 килограммов.

Отметим, теперь уже бывший главный тренер сборной страны Азат Эркимбаев воспитал борцов, которые завоевали одно серебро и три бронзы на Олимпийских играх, и впервые в истории страны его воспитанница выиграла золото на взрослом чемпионате мира.