Выговоры чиновникам за ноутбуки. Когда учителя все-таки получат технику

Всех учителей в Кыргызстане обещали обеспечить к лету 2024-го ноутбуками. Приближается конец года, но даже первую партию техники еще не выдали, за что президент объявил выговор главе кабинета министров, его заместителю, министру образования и другим чиновникам. 24.kg выяснило, на какой стадии находится проект.

История вопроса

О ноутбуках для педагогов заговорил заместитель главы кабмина Эдиль Байсалов на коллегии в Таласской области в феврале этого года.

«Мы побывали в Китае, где ознакомились с работой компании по производству ноутбуков. Постараемся напрямую закупить их оттуда», — сказал он, отметив, что каждый учитель по 1-2 часа в день должен заниматься саморазвитием.

Уже тогда закралось сомнение по поводу идеи, ведь в школах Кыргызстана работает больше 90 тысяч педагогов.

«Все учителя средних школ нашей страны должны быть обеспечены ноутбуками», — напомнил в июле глава государства Садыр Жапаров.

Фото пресс-службы президента. Садыр Жапаров с ноутбуками для учителей, июль 2024 года

На эти цели из государственного бюджета выделили более 600 миллионов сомов.

К концу года планировали обеспечить ноутбуками 50 процентов учителей, а в 2025-м — всех. Для этого в целом из республиканского бюджета потребуется 2,5 миллиарда сомов.

В октябре первый заместитель министра образования и науки Бекжан Супаналиев скорректировал сроки: всех педагогов обеспечат ноутбуками в течение трех лет.

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25 ноября Садыр Жапаров объявил выговор председателю кабинета министров Акылбеку Жапарову, ряду руководителей госорганов и сотрудникам администрации президента «за ненадлежащее исполнение возложенных трудовых обязанностей при закупке Министерством образования некачественных ноутбуков для учителей средних школ».

Некоторых такая формулировка удивила, ведь ни одного ноутбука педагоги пока не получили. Они, как оказалось, еще даже не собраны.

Журналистам Эдиль Байсалов, которому тоже объявили выговор, заявил, что пока ничего не закупили, а решения руководства не обсуждаются.

Чьи ноутбуки?

В июле пресс-служба главы государства сообщала, что для сборки техники подписано соглашение с ОАО «Кыргызиндустрия». Его дочернее предприятие «Кыргызэлектроника»

собирает

ноутбуки Meken.

Но на заседании Жогорку Кенеша 12 сентября депутат Гуля Кожокулова возмутилась, что Минобразования закупает лэптопы не у отечественной компании, как того требовал Садыр Жапаров. По ее словам, заместитель председателя кабмина Эдиль Байсалов требует от ведомства закупать технику у фирмы-посредника «Медичи».

В «Кыргызэлектронике» 24.kg уточнили, что этим вопросом по распоряжению кабинета министров от 28 октября 2024 года № 679-р занимается «Технопарк» Кыргызского государственного технического университета (КГТУ) имени Исхака Раззакова.

В процессе

Руководитель «Технопарка» Касымбек Келебаев сообщил

, что учреждение работает только по заказу, в том числе университетов и Минобразования. Ноутбуки они начали собирать в этом году, их уже получал КГТУ.

«Мы открыли на базе «Технопарка» цех по сборке, получили все необходимые документы о наличии полной технической базы — акт экспертизы, сертификат», — сказал он, не уточнив количество собранных компьютеров.

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Что касается ноутбуков для школ, по словам Касымбека Келебаева, контракт на более 600 миллионов сомов подписан 31 октября на 27 тысяч ноутбуков. Цена на каждый — около 25 тысяч сомов.

«Сейчас идет процесс закупки и сборки. Мы передадим их по контракту до 1 февраля 2025-го. Пока ни одной единицы для Минобразования не передавали», — подчеркнул он.

Руководитель «Технопарка» отметил, что в день они могут собирать до 1,5 тысячи ноутбуков. Все зависит от спроса. При небольших заказах на работу выходит несколько человек, при крупной партии привлекают до 25 сборщиков — обученных студентов КГТУ.

Касымбек Келебаев пояснил, что комплектующие заказывают у своих партнеров из КНР: «Только батарейка изготавливается после заказа и предоплаты 50 дней. Поэтому ждем».

Педагоги тоже ждут

Недавно депутат Айсулуу Мамашова

заявляла

, что учителей заставляют покупать ноутбуки, и они вынуждены брать их в кредит.

Одна из директоров школ сообщила 24.kg, что некоторые молодые педагоги приходили к ней и просили выдать ноутбуки, обещанные государством.

«Они восприняли новости в СМИ как свершившийся факт. Родители тоже спрашивали, почему учителя не применяют различные технологии, раз им выдали технику. Приходится вести разъяснительные работы. К счастью, нас не заставляли ничего покупать», — призналась она.

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Руководитель учебного заведения заметила, что для работы потребуются интернет и принтер, но деньги на это школам не выделяют. Также учителей интересует вопрос, разрешат ли им брать ноутбуки домой и будут ли выделять средства на их ремонт и техническое обслуживание.

«Конечно, компьютеры нужны преподавателям, чтобы осваивать новое, улучшать уроки. Но без мультимедийной системы, с помощью которой учитель сможет транслировать все детям, толку мало. Все останется лишь в голове учителя», — поделилась мнением директор школы на условиях анонимности.

...В этом году чиновники не раз заявляли, что ноутбуки появятся не только у всех педагогов, но и у каждого школьника. Интересно, нынешние учащиеся успеют застать такие счастливые времена?

