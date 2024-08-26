Не только учителей. Школьников в Кыргызстане обещают обеспечить ноутбуками

В сентябре школьным учителям бесплатно выдадут 24 тысячи ноутбуков. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил замминистра образования и науки Муратбек Касымалиев.

По его словам, в первую очередь ноутбуками обеспечат преподавателей по STEM-предметам (математике, физике, биологии, химии, а также информатике).

«По всей республике трудится около 90 тысяч учителей. В течение 1-1,5 года обеспечим остальных. Затем 1,5 миллиона учеников тоже обеспечим. Они будут ходить в школу с ноутбуками и электронными учебниками, им не придется таскать около 10 килограммов книг. Для начальных классов планируем издавать обычные учебники, а с 5-го по 11-й класс во всем мире практикуется использование электронных книг», — сказал Муратбек Касымалиев.

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Он отметил, что проблем с учебной литературой быть не должно. «Есть электронные варианты книг с 5-го по 11-й класс, которые будут загружены не просто в формате pdf. К ним есть презентации, аудио- и видеоматериалы, а также компьютерные тесты. По Кыргызстану не осталось школ, не подключенных к интернету. В этом году завершили подключение оставшихся», — резюмировал замминистра.

В феврале 2024 года замглавы кабмина Эдиль Байсалов говорил, что все учителя страны до июня будут обеспечены ноутбуками. «Есть план на ближайшие пять лет. Даст бог, в течение пяти лет ноутбуки также будут у каждого школьника, в сфере образования произойдет много изменений», — сказал он тогда.

Две недели назад сообщалось, что к сентябрю педагогов не успели обеспечить ноутбуками, начать выдачу планировали ко второй учебной четверти.