11:24
USD 86.45
EUR 92.47
RUB 1.00
Общество

Павла Дурова выдвинули на Нобелевскую премию

Ректор Евразийского международного университета в России Константин Клименко выдвинул кандидатуру Павла Дурова на Нобелевскую премию.

Он заявил, что уже направил официальное представление в Нобелевский комитет. Основателя Telegram ректор назвал выдающейся личностью.

По его словам, Павел Дуров является лидером эры новых цифровых технологий.

«По-моему, Дуров достоин Нобелевской премии. Поэтому я направил официальное представление в Нобелевский комитет о присуждении Павлу Дурову Нобелевской премии», — заявил ректор Евразийского международного университета.

Он добавил, что инициативу уже поддержали представители ряда университетов и общественных организаций из стран Азии и Африки.

«Я, как председатель оргкомитета Дубайского инвестиционного форума БРИКС, пригласил Павла быть почетным гостем и спикером этого форума. И отзывать приглашение не собираюсь. Если французские власти не выпустят Дурова из тюрьмы, то Павлу будет предоставлена возможность дистанционно принять участие в Дубайском форуме БРИКС», — заключил Константин Клименко.

Инициатор сообщил, что «еще семь человек, помимо ректора Евразийского международного университета, предложили выдвинуть основателя мессенджера Telegram на Нобелевскую премию». Однако не назвал их имен.

Павел Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа, а спустя 96 часов отпущен под залог 5 миллионов евро без права покидать Францию. Дважды в неделю он должен отмечаться в полиции. Согласно французским законам, следствие не означает, что Павла Дурова считают виновным или что он предстанет перед судом. Такое решение лишь указывает на то, что судьи видят в деле достаточно оснований для продолжения расследования. При этом оно может длиться годами до того, как будет передано в суд, а может быть закрыто.

Павлу Дурову предъявлены обвинения по всем 12 преступлениям, указанным во вступительном обвинении, говорится в сообщении прокуратуры Франции в X.

 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/304476/
просмотров: 3923
Версия для печати
Материалы по теме
Telegram обновил политику модерации
Впервые после задержания во Франции глава Telegram прокомментировал ситуацию
Дело Павла Дурова. Основателя Telegram отпустили под залог 5 миллионов евро
Сообщения об освобождении Павла Дурова оказались некорректными
Основателя Telegram Павла Дурова освободили из зала суда
Мошенники активизировались в Telegram на фоне ареста Павла Дурова
После ареста Павла Дурова по всему миру начался бум скачивания Telegram
Павла Дурова подозревают в 12 преступлениях. Что это за обвинения?
Задержание Павла Дурова. Команда Telegram выпустила первое заявление
Арест Павла Дурова. Что за этим стоит и какова судьба Telegram
Популярные новости
Мгновения жизни. Красота Кыргызстана в&nbsp;фото и&nbsp;видео читателей 24.kg Мгновения жизни. Красота Кыргызстана в фото и видео читателей 24.kg
ОСАГО. Как оформить полис и&nbsp;зачем он&nbsp;нужен ОСАГО. Как оформить полис и зачем он нужен
Мэрия Бишкека приглашает на&nbsp;работу водителей-гонщиков Мэрия Бишкека приглашает на работу водителей-гонщиков
Музыкальные школы и&nbsp;курсы Бишкека. Адреса, телефоны и&nbsp;на&nbsp;чем учат играть Музыкальные школы и курсы Бишкека. Адреса, телефоны и на чем учат играть
Бизнес
Бесплатный Wi-Fi от&nbsp;MEGA на&nbsp;главном стадионе Бишкека! Бесплатный Wi-Fi от MEGA на главном стадионе Бишкека!
MBANK начинает обслуживание международных карт Mastercard MBANK начинает обслуживание международных карт Mastercard
Командный подход в&nbsp;лечении онкологии в&nbsp;Acıbadem Командный подход в лечении онкологии в Acıbadem
MBANK напоминает о&nbsp;важности защиты от&nbsp;мошенников MBANK напоминает о важности защиты от мошенников
10 сентября, вторник
11:12
Участникам Паралимпийских игр из Кыргызстана вручили по 500 тысяч сомов Участникам Паралимпийских игр из Кыргызстана вручили по...
11:10
ГКНБ задержал мужчин, незаконно переоформлявших авто для таможенной очистки
11:01
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 10 сентября
10:57
Десятки человек погибли в секторе Газа после очередного израильского удара
10:46
VI Всемирные игры кочевников в 2026 году пройдут в Кыргызстане