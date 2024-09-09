Павла Дурова выдвинули на Нобелевскую премию

Ректор Евразийского международного университета в России Константин Клименко выдвинул кандидатуру Павла Дурова на Нобелевскую премию.

Он заявил, что уже направил официальное представление в Нобелевский комитет. Основателя Telegram ректор назвал выдающейся личностью.

По его словам, Павел Дуров является лидером эры новых цифровых технологий.

«По-моему, Дуров достоин Нобелевской премии. Поэтому я направил официальное представление в Нобелевский комитет о присуждении Павлу Дурову Нобелевской премии», — заявил ректор Евразийского международного университета.

Он добавил, что инициативу уже поддержали представители ряда университетов и общественных организаций из стран Азии и Африки.

«Я, как председатель оргкомитета Дубайского инвестиционного форума БРИКС, пригласил Павла быть почетным гостем и спикером этого форума. И отзывать приглашение не собираюсь. Если французские власти не выпустят Дурова из тюрьмы, то Павлу будет предоставлена возможность дистанционно принять участие в Дубайском форуме БРИКС», — заключил Константин Клименко.

Инициатор сообщил, что «еще семь человек, помимо ректора Евразийского международного университета, предложили выдвинуть основателя мессенджера Telegram на Нобелевскую премию». Однако не назвал их имен.

Павел Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа, а спустя 96 часов отпущен под залог 5 миллионов евро без права покидать Францию. Дважды в неделю он должен отмечаться в полиции. Согласно французским законам, следствие не означает, что Павла Дурова считают виновным или что он предстанет перед судом. Такое решение лишь указывает на то, что судьи видят в деле достаточно оснований для продолжения расследования. При этом оно может длиться годами до того, как будет передано в суд, а может быть закрыто.