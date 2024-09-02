Спортивный клуб Erem Райымбека Матраимова передан мэрии города Ош

Спортивный клуб Erem, ранее принадлежавший семье Райымбека Матраимова, передан мэрии Оша. Об этом сообщает Kloop со ссылкой на муниципалитет южной столицы.

Ранее пресс-центр ГКНБ отмечал, что недвижимое имущество Райымбека Матраимова общей стоимостью $34 миллиона 810 тысяч 500 (3 миллиарда 98 миллионов 134 тысячи сомов) передали в собственность государства. По его данным, добытое незаконным путем Райымбеком Матраимовым и его близкими имущество передано в доход государства. В ведомстве указали объекты, которые изъяты у семьи экс-замглавы Таможенной службы КР.

По расчетам главы ГКНБ Камчыбека Ташиева, государство намерено забрать у признанного виновным в коррупции экс-таможенника Райымбека Матраимова имущество на $200 миллионов.

Среди них числятся здания спортивного клуба Erem в Бишкеке и Оше.

Напомним, 25 марта ГКНБ во взаимодействии со спецслужбами Азербайджана в Баку задержал находящегося в международном розыске Райымбека Матраимова. С ним задержаны его братья Тилек, Руслан и Исламбек.