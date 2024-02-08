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Сюжет: Скандал с Райымбеком Матраимовым

Недвижимость Райымбека Матраимова на 3,9 миллиарда сомов передали государству

Недвижимое имущество Райымбека Матраимова общей стоимостью $34 миллиона 810 тысяч 500 (3 миллиарда 98 миллионов 134 тысячи сомов) передали в собственность государства. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.

По его данным, добытое незаконным путем Райымбеком Матраимовым и его близкими имущество передано в доход государства. В ведомстве указали объекты, которые изъяты у семьи экс-замглавы Таможенной службы КР.

  • 5 этажей жилого комплекса «Бай Таш Tower», находящегося по адресу: город Бишкек, улица Киевская/Тыныстанова, общей площадью 8 тысяч 148,5 квадратных метра, предварительная стоимость $16 миллионов 297 тысяч;
  • нежилое коммерческое помещение в строительной компании «Ихлас», находящееся по адресу: город Ош, микрорайон «Толойкон», общей площадью 5 тысяч 85 квадратных метров, предварительная стоимость $7 миллионов 627 тысяч;
  • МТО (место таможенного оформления) «БИМИ Ош Сервис» с земельным участком в 3,87 гектара на территории Кара-Суйского района Ошской области, предварительная стоимость $4 миллиона;
  • спортивный клуб «Ерем», расположенный по адресу: город Бишкек, улица М.Рыскулова, 79 Б, общей площадью 538 квадратных метров, примерная стоимость $1 миллион;
  • офисное помещение, расположенное по адресу: город Бишкек, улица Ж.Пудовкина, 82/2, блок 2, общей площадью 700 квадратных метров, примерная стоимость $2 миллиона 500 тысяч;
  • МТО (место таможенного оформления) «ЮниЛаб», с земельным участком в 37,3 гектара на территории Иссык-Атинского района Чуйской области, примерная стоимость $1 миллион 286 тысяч;
  • нежилое коммерческое помещение IMPERIAL в строительной компании ОсОО «Имарат Стиль», находящийся по адресу: город Ош, проспект А.Масалиева, общей площадью 1 тысяча 400 квадратных метров, примерная стоимость $2 миллиона 100 тысяч.

ГКНБ продолжает соответствующий комплекс оперативно-разыскных мероприятий по установлению дополнительных, добытых преступным путем активов Райымбека Матраимова для последующей передачи в собственность государства.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/286235/
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