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Общество
Сюжет: Ремонт дорог в Кыргызстане

Ремонт первого участка улицы Ахунбаева завершен. Когда откроют дорогу

В Бишкеке завершили капитальный ремонт отрезка улицы Ахунбаева от проспекта Чингиза Айтматова до улицы Токтоналиева. Об этом сообщила пресс-служба столичного муниципалитета.

Сегодня мэр Айбек Джунушалиев с городскими службами проверил завершение работ на участке.

Открыть улицу для движения транспорта планируют 18 июня.

Работы на этом участке выполняло ОсОО «ДорСтройГрупп». Компания завершила ремонт с опережением графика на 10 дней.

Напомним, в столице идет ремонт дорог. Закрыт отрезок улицы Ахунбаева от проспекта Чингиза Айтматова до улицы Малдыбаева.

Кроме того, закрыли на ремонт улицу Байтика Баатыра от Южной магистрали до улицы Горького. А 15 июля то же самое произойдет с проспектом Чуй — от проспекта Манаса до улицы Панфилова. Закрыты в Бишкеке и другие улицы.

В 2024 году планируется реабилитация еще четырех главных улиц. Работы обещают начать в ближайшее время.

Список:

  • проспект Чуй от проспекта Манаса до улицы Торекула Айтматова;
  • улица Горького от проспекта Манаса до улицы 7 Апреля;
  • улица Юнусалиева от улицы Сухэ-Батора до улицы Горького;
  • проспект Жибек Жолу от улицы Курманджан Датки до улицы Тоголока Молдо.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/296789/
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