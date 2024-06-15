Ремонт первого участка улицы Ахунбаева завершен. Когда откроют дорогу

В Бишкеке завершили капитальный ремонт отрезка улицы Ахунбаева от проспекта Чингиза Айтматова до улицы Токтоналиева. Об этом сообщила пресс-служба столичного муниципалитета.
Сегодня мэр Айбек Джунушалиев с городскими службами проверил завершение работ на участке.
Открыть улицу для движения транспорта планируют 18 июня.
Работы на этом участке выполняло ОсОО «ДорСтройГрупп». Компания завершила ремонт с опережением графика на 10 дней.
Напомним, в столице идет ремонт дорог. Закрыт отрезок улицы Ахунбаева от проспекта Чингиза Айтматова до улицы Малдыбаева.
Кроме того, закрыли на ремонт улицу Байтика Баатыра от Южной магистрали до улицы Горького. А 15 июля то же самое произойдет с проспектом Чуй — от проспекта Манаса до улицы Панфилова. Закрыты в Бишкеке и другие улицы.
В 2024 году планируется реабилитация еще четырех главных улиц. Работы обещают начать в ближайшее время.
Список:
- проспект Чуй от проспекта Манаса до улицы Торекула Айтматова;
- улица Горького от проспекта Манаса до улицы 7 Апреля;
- улица Юнусалиева от улицы Сухэ-Батора до улицы Горького;
- проспект Жибек Жолу от улицы Курманджан Датки до улицы Тоголока Молдо.