На ремонт закрывают еще один участок улицы Байтика Баатыра в Бишкеке

Сегодня, 28 мая, на ремонт закроют еще один участок улицы Байтика Баатыра. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.
Будет закрыт участок улицы Байтика Баатыра от Суеркулова до Ахунбаева.
Улица Суеркулова открыта для автомобильного движения.
В муниципалитете добавили, что сейчас капитально ремонтируют дорогу на участке улицы Байтика Баатыра от Токомбаева до Суеркулова и на улице Ахунбаева (от проспекта Чингиза Айтматова до улицы Токтоналиева).
- Но это не все улицы в Бишкеке, которые закрыты или будут в ближайшее время закрыты на на ремонт. С полным списком можно ознакомиться здесь.
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