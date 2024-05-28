На ремонт закрывают еще один участок улицы Байтика Баатыра в Бишкеке

Сегодня, 28 мая, на ремонт закроют еще один участок улицы Байтика Баатыра. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Будет закрыт участок улицы Байтика Баатыра от Суеркулова до Ахунбаева.

Улица Суеркулова открыта для автомобильного движения.

В муниципалитете добавили, что сейчас капитально ремонтируют дорогу на участке улицы Байтика Баатыра от Токомбаева до Суеркулова и на улице Ахунбаева (от проспекта Чингиза Айтматова до улицы Токтоналиева).

Но это не все улицы в Бишкеке, которые закрыты или будут в ближайшее время закрыты на на ремонт. С полным списком можно ознакомиться здесь.

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