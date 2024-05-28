Ремонт дорог в Бишкеке. Какие улицы перекрыты. Список

В Бишкеке некоторые улицы закрыты на капитальный ремонт. В мэрии перечислили какие.

По ее данным, в несколько этапов реабилитируют улицы Байтика Баатыра (от улицы Токомбаева до проспекта Жибек Жолу) и Ахунбаева (от проспекта Чингиза Айтматова до улицы Жукеева-Пудовкина).

На сегодня на капитальный ремонт закрыты участки улицы Ахунбаева (от проспекта Чингиза Айтматова до улицы Токтоналиева) и улицы Байтика Баатыра (от улицы Токомбаева до улицы Суеркулова).

Кроме того, в связи с ремонтом частично перекрыты следующие улицы:

Манас айылы от проспекта Чингиза Айтматова до улицы Кырман;

Конорчок от улицы Ахунбаева до речки;

Матросова от улицы Кулатова до улицы Толстого;

переулок Кокчетавский от улицы Щербакова до улицы Тоголока Молдо;

Нарвская от улицы Профсоюзной до улицы Бородина;

Февральская от улицы 8 Марта до улицы Коллективной;

Керамическая от улицы Аул до мечети;

в 9-м микрорайоне, северная сторона жилых домов № 3б, 5б от улицы Саманчина до улицы Байтика Баатыра;

Исанова от улицы Ташкентской до проспекта Жибек Жолу;

бульвар Эркиндик от проспекта Жибек Жолу до улицы Абдумомунова;

Ахунбаева от улицы Шабдана Баатыра до улицы Достоевского.

В муниципалитете добавили, что 10 июня начнут работы на проспекте Чуй от проспекта Манаса до улицы Торекула Айтматова. На первом этапе отремонтируют участок от проспекта Манаса до улицы Панфилова.

Также планируется реабилитация еще трех основных трасс. В ближайшее время начнутся работы на улицах:

Горького от проспекта Манаса до улицы 7 Апреля;

Юнусалиева от улицы Сухэ-Батора до улицы Горького;

проспект Жибек Жолу от улицы Курманджан Датки до улицы Тоголока Молдо.

Мэрия столицы во избежание дорожных заторов рекомендует заранее планировать свой маршрут и пользоваться общественным транспортом вместо личного.