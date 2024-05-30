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Общество

Еще два отрезка улиц в Бишкеке закрывают на ремонт. Схемы движения транспорта

На ремонт закрывают еще два отрезка улиц Ахунбаева и Байтика Баатыра. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

По ее данным, 31 мая закроют участок улицы Ахунбаева от Токтоналиева до Малдыбаева, со 2 июня — участок улицы Байтика Баатыра от Ахунбаева до Медерова.

В муниципалитете добавили, что сейчас идет капитальный ремонт участка улицы Байтика Баатыра от Токомбаева до Ахунбаева и участка Ахунбаева от проспекта Чингиза Айтматова до улицы Токтоналиева.

На время ремонта изменены схемы движения общественного транспорта.

Автобусы:

Микроавтобусы:

Схемы движения троллейбусов в мэрии не предоставили.

Добавим, что улицу Ахунбаева отремонтируют в четыре этапа, а Байтика Баатыра — в восемь. Все работы должны завершить до 31 августа.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/295464/
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