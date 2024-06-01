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Общество
Сюжет: Ремонт дорог в Кыргызстане

В Бишкеке закрывают еще один участок улицы Ахунбаева

С 1 по 8 июня полностью закрывают на ремонт отрезок улицы Ахунбаева от улицы 7 Апреля до улицы Достоевского. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

По ее данным, это вызвано производственной необходимостью при капитальном ремонте.

«Ранее для удобства горожан и гостей столицы перекрывали стороны поочередно. После закрытия дороги планируется установить перспективные трубы, сделать мостовые переходы, а также начать работы по подготовке основания», — сказали в муниципалитете.

Ранее закрыли на ремонт отрезок улицы Ахунбаева от проспекта Чингиза Айтматова до улицы Малдыбаева.

Кроме того, закрыли на ремонт улицу Байтика Баатыра от Южной магистрали до улицы Медерова. А 10 июня то же самое произойдет с проспектом Чуй — от проспекта Манаса до улицы Панфилова. Закрыты в Бишкеке и другие улицы
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/295564/
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