13:59
USD 88.21
EUR 95.66
RUB 0.97
Общество

Иностранные студенты далеки от политики — ректор Медакадемии

Приезд иностранных студентов в КР — престиж для страны. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщила ректор Кыргызской государственной медицинской академии Индира Кудайбергенова.

По ее словам, образовательный туризм говорит о высоком уровне отечественных преподавателей.

«Это значит, что они могут преподавать медицину для представителей других государств. Это нужно приветствовать. Студенты приехали сюда учиться, у них нет никакой политики, у них только знания», — сказала Индира Кудайбергенова.

Она подчеркнула, что медицинское образование получить очень сложно, заниматься нужно практически день и ночь.

Читайте по теме
Выбитые камнями окна. Как выглядит один из хостелов в Бишкеке после протестов

«Иностранные студенты приносят много дивидендов, это наши инвесторы. В Медакадемии только 20 процентов бюджета формируется за счет государства, остальные 80 — за счет иностранных студентов. На эти средства мы строим, закупаем новое оборудование, чтобы местные студенты получили хорошее образование», — отметила ректор КГМА.

По ее словам, «иностранные студенты живут такой же жизнью, как и наши ребята».

«Это тоже чьи-то дети, только из Пакистана, Индии, Китая и так далее. Обращаюсь ко всему народу Кыргызстана: будьте, пожалуйста, внимательнее, терпеливее. Может, бывают ошибки со стороны наших студентов. Возможно, они могут грубо отвечать. Но уже на первом курсе все они говорят на кыргызском языке, а на третьем — на кыргызском, русском и английском. Не хотелось бы, чтобы студенты других государств уезжали. Кыргызы никогда не были злыми, а всегда были добрыми и отзывчивыми. Наши дети тоже находятся за рубежом. И представьте, если к ним будут обращаться плохо», — резюмировала Индира Кудайбергенова.

По данным Минздрава, в результате массовой драки с иностранцами за медицинской помощью обратился 41 пострадавший.

По факту драки 13 мая в хостеле, что и стало одной из причин протестов, милиция задержала четырех граждан Египта, позже их отпустили под домашний арест. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство» УК КР.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/294448/
просмотров: 357
Версия для печати
Материалы по теме
Иностранных студентов в Кыргызстане временно перевели на онлайн-обучение
Кабмин рассматривает вопрос оплаты ущерба пострадавшим иностранным студентам
Драка с иностранцами. Задержанным в Бишкеке египтянам избрали меру пресечения
Драка с иностранцами. Число пострадавших увеличилось до 41
В Бишкеке четыре школьника получили ножевые ранения
Драка с иностранцами. Власти Пакистана о необходимости «сбросить эмоции»
После драки с иностранцами. Эдиль Байсалов встретился со студентами из Пакистана
Местные активисты помогают иностранным студентам
Министр иностранных дел Пакистана посетит Кыргызстан
У посольства Кыргызстана в Исламабаде прошли протесты
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане ожидаются ливневые дожди и&nbsp;сели В Кыргызстане ожидаются ливневые дожди и сели
Такси Бишкека. Куда звонить и&nbsp;у&nbsp;каких служб есть приложения Такси Бишкека. Куда звонить и у каких служб есть приложения
Список улиц Бишкека, которые полностью закрывают для проезда. Карта Список улиц Бишкека, которые полностью закрывают для проезда. Карта
В&nbsp;Бишкеке запустили еще один автобусный маршрут. Схема движения В Бишкеке запустили еще один автобусный маршрут. Схема движения
Бизнес
Трансформация &laquo;РСК Банка&raquo;&nbsp;&mdash; ренейминг в&nbsp;&laquo;Элдик Банк&raquo; Трансформация «РСК Банка» — ренейминг в «Элдик Банк»
Социальный проект &laquo;Накопительная ипотека&raquo; Социальный проект «Накопительная ипотека»
Встречайте! Четвертый супермаркет сети SPAR открыл свои двери в&nbsp;Бишкеке Встречайте! Четвертый супермаркет сети SPAR открыл свои двери в Бишкеке
O!Store раздает гарантированные подарки при покупке смартфонов Realme O!Store раздает гарантированные подарки при покупке смартфонов Realme
20 мая, понедельник
13:57
$56 миллионов на экологию Иссык-Куля. Депутаты требуют детальный план реализации $56 миллионов на экологию Иссык-Куля. Депутаты требуют...
13:56
В здании Дворца бракосочетания в Бишкеке начался ремонт
13:50
Иностранных студентов в Кыргызстане временно перевели на онлайн-обучение
13:40
Кабмин рассматривает вопрос оплаты ущерба пострадавшим иностранным студентам
13:30
Законопроект о снижении страховых взносов внесли на рассмотрение Жогорку Кенеша