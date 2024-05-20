Приезд иностранных студентов в КР — престиж для страны. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщила ректор Кыргызской государственной медицинской академии Индира Кудайбергенова.

По ее словам, образовательный туризм говорит о высоком уровне отечественных преподавателей.

«Это значит, что они могут преподавать медицину для представителей других государств. Это нужно приветствовать. Студенты приехали сюда учиться, у них нет никакой политики, у них только знания», — сказала Индира Кудайбергенова.

Она подчеркнула, что медицинское образование получить очень сложно, заниматься нужно практически день и ночь.

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«Иностранные студенты приносят много дивидендов, это наши инвесторы. В Медакадемии только 20 процентов бюджета формируется за счет государства, остальные 80 — за счет иностранных студентов. На эти средства мы строим, закупаем новое оборудование, чтобы местные студенты получили хорошее образование», — отметила ректор КГМА.

По ее словам, «иностранные студенты живут такой же жизнью, как и наши ребята».

«Это тоже чьи-то дети, только из Пакистана, Индии, Китая и так далее. Обращаюсь ко всему народу Кыргызстана: будьте, пожалуйста, внимательнее, терпеливее. Может, бывают ошибки со стороны наших студентов. Возможно, они могут грубо отвечать. Но уже на первом курсе все они говорят на кыргызском языке, а на третьем — на кыргызском, русском и английском. Не хотелось бы, чтобы студенты других государств уезжали. Кыргызы никогда не были злыми, а всегда были добрыми и отзывчивыми. Наши дети тоже находятся за рубежом. И представьте, если к ним будут обращаться плохо», — резюмировала Индира Кудайбергенова.

По данным Минздрава, в результате массовой драки с иностранцами за медицинской помощью обратился 41 пострадавший.

По факту драки 13 мая в хостеле, что и стало одной из причин протестов, милиция задержала четырех граждан Египта, позже их отпустили под домашний арест. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство» УК КР.