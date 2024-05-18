Выбитые камнями окна. Как выглядит один из хостелов в Бишкеке после протестов

В одном из бишкекских хостелов, в котором проживают иностранцы, сегодня ночью во время протестов неизвестные побили камнями окна. Он находится в районе здания «Форум» по улице 7 Апреля.

Как сообщили в администрации хостела, на его территорию, как и внутрь здания никто не проникал. Пострадавших у них нет.

















Стихийный протест против иностранцев, который начался вчера вечером в Бишкеке, завершился только под утро 18 мая. Милиции удалось договориться с участниками акции, и они открыли проспект Чуй, а чуть позже разошлись. По данным Минздрава, во время протестов пострадали 29 человек. По данным милиции, задержаны четверо иностранцев, в том числе три гражданина Египта.