Тест «Алтын тамга» пройдет 14 мая

Итоговая государственная аттестация «Алтын тамга» пройдет 14 мая. Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования и науки.
По ее данным, она пройдет в форме стандартизированного бланочного теста на языке обучения претендента (кыргызский, русский, узбекский) по следующим предметам:
- родной язык и литература (45 минут);
- математика (70 минут);
- история Кыргызстана (45 минут);
- химия (60 минут).
Участие в тестировании «Алтын тамга» обязательно для выпускников 11-х классов, претендующих на получение аттестата с отличием.
С положением о проведении итоговой государственной аттестации «Алтын тамга» можно ознакомиться по ссылке.
Добавим, что в 2023 году, по данным Минобразования, аттестаты с отличием получили 167 выпускников (или 8,6 процента) из почти 2 тысяч участников тестирования. В 2022-м всего 3,7 процента выпускников, претендующих на получение аттестата особого образца, смогли сдать тест «Алтын тамга».