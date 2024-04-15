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Общество

Тест «Алтын тамга» пройдет 14 мая

Итоговая государственная аттестация «Алтын тамга» пройдет 14 мая. Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования и науки.

По ее данным, она пройдет в форме стандартизированного бланочного теста на языке обучения претендента (кыргызский, русский, узбекский) по следующим предметам:

  • родной язык и литература (45 минут);
  • математика (70 минут);
  • история Кыргызстана (45 минут);
  • химия (60 минут).

Участие в тестировании «Алтын тамга» обязательно для выпускников 11-х классов, претендующих на получение аттестата с отличием.

С положением о проведении итоговой государственной аттестации «Алтын тамга» можно ознакомиться по ссылке.

Добавим, что в 2023 году, по данным Минобразования, аттестаты с отличием получили 167 выпускников (или 8,6 процента) из почти 2 тысяч участников тестирования. В 2022-м всего 3,7 процента выпускников, претендующих на получение аттестата особого образца, смогли сдать тест «Алтын тамга».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/291609/
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