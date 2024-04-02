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Общество
Сюжет: Переход на 12-летнее обучение

Читатели 24.kg не хотят, чтобы их дети учились 12 лет. Итоги опроса

Подавляющее большинство читателей 24.kg не хотят, чтобы их дети учились 12 лет в школе. Об этом говорят итоги опроса, проведенного редакцией.

Согласно результатам, больше 91 процента респондентов (или 2,8 тысячи голосов) высказались против перехода на 12-летку. Лишь 8 процентов поддерживают озвученную чиновниками реформу.

При этом 88 процентов респондентов (или почти 2,6 тысячи голосов) не готовы отдавать детей в школу в раннем возрасте.
В Кыргызстане переводят школьное образование на 12-летнюю модель. Сейчас рабочая группа готовит дорожную карту поэтапного перехода.

Сначала в кабмине сообщали, что обязательным школьным образованием будут охвачены 100 процентов пяти- и шестилетних детей. Позже президент Кыргызской академии образования Назира Дюшеева отметила, что возраст поступления в первый класс составит шесть-семь лет, а при согласии родителей — 5,5.

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Министр образования и науки Догдуркуль Кендирбаева заявила, что школьники не будут учиться до 19 лет. По ее словам, нынешние нулевые классы станут первыми, поэтому дети будут оканчивать общеобразовательные организации так же в 16-17 лет.

При этом практикующие учителя и детские психологи отмечают, что важна физиологическая и психологическая готовность ребенка к школе. Одного умения читать и писать недостаточно. Специалисты не рекомендуют рано отправлять детей за ученическую парту.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/290511/
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