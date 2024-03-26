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Общество
Сюжет: Переход на 12-летнее обучение

Переход на 12-летку. Минобразования разрабатывает дорожную карту

Рабочая группа Министерства образования и науки разрабатывает дорожную карту поэтапного перехода на 12-летнее обучение. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщила глава ведомства Догдуркул Кендирбаева.

По ее словам, реализуется новая государственная программа «Алтын казык» по трансформации школьного образования, и перевод школьного образования на 12-летнюю модель станет ее основным направлением.

Главная цель — соответствие уровню мировой системы образования. В 150 из 193 стран ООН функционирует 12-летняя система образования. Если Кыргызстан перейдет на новую модель, то выпускники получат возможность для входа на рынок труда и образования 150 государств.

Догдуркул Кендирбаева отметила, что программа «Алтын казык» включает и другие направления, в том числе усиление дошкольного образования и разрешение закупки 46 наименований лучших учебников по естественно-научному циклу и английскому языку по кембриджской программе.

Средства, по словам министра, на обозначенные цели имеются.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/289842/
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