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Общество
Сюжет: Переход на 12-летнее обучение

Переход на 12-летку. Ответы на главные вопросы

Кабинет министров принял решение о переводе системы общего среднего образования на 12-летнюю модель. О том, какие изменения ждать кыргызстанцам, представители системы образования рассказали на пресс-конференции.

Редакция 24.kg собрала ответы на главные вопросы.

1

Когда будет внедрена 12-летка?

Точного ответа на этот вопрос чиновники пока не дают. В настоящее время рабочая группа разрабатывает дорожную карту поэтапного перехода на новую модель.

«Когда мы говорим о поэтапности, это не значит издать приказ или постановление, — сказала президент Кыргызской академии образования Назира Дюшеева. — Это предполагает предварительную подготовку всей системы образования. В первую очередь надо обновить и модернизировать учебные программы. Нулевой класс трансформируем в первый. Но на этом работа, конечно, не закончится, мы должны подумать о содержании образования. Не все сразу. У нас есть время, нам дали два года».

2

Кому идти в школу?

С 8 апреля стартует электронная запись в школу. Главный вопрос, который волнует сегодня родителей, с какого возраста отправлять своих чад за ученическую парту. В некоторых частных школах уже объявили, что 5-летние дети пойдут в нулевой класс, 6-летние — в первый, 7-летние перепрыгнут сразу во второй класс. Так ли это на самом деле? 

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По словам главы Минобразования Догдуркул Кендирбаевой, сейчас этот вопрос еще обсуждается. Для чего создали специальную комиссию, которая в месячный срок должна разработать свои рекомендации.

Назира Дюшеева напомнила о правилах комплектования групп в детских садах: старшую посещают дети 5-6 лет, подготовительную — 6-7 лет. «Если нулевой класс трансформируется в первый, то примерно можно прогнозировать, что возраст не слишком отличается. При согласии родителей, возраст поступления в первый класс составит от 5,5-6 до 7 лет», — сказала она.

3

Готовы ли дети?

Практикующие учителя и психологи не раз говорили, что многие дети физиологически не готовы к школе в шесть лет. Наиболее оптимальный возраст, по их мнению, семь лет.

Однако чиновники с этим не согласны. Догдуркул Кендирбаева подчеркнула, что самые лучшие инвестиции — в ранний возраст.

«Компетенции по чтению и пониманию, лингвистические возможности формируются в раннем возрасте. Основной период формирования мозга — до трех лет. Мы упускаем самый лучший возраст детей. После пяти-шести лет они уже не задают вам вопросы. Мы не должны упускать это время», — сказала она.

Сейчас недельная учебная нагрузка для подготовительной группы в саду (дети 6-7 лет) составляет 17 часов, для учеников первых классов — 21 час.

Назира Дюшеева добавила, что занятия в первом классе будут в игровой форме, но будут наращиваться некоторые часы.

В Эстонии, Финляндии и других странах такие предметы, как физкультура, музыка, рисование, — часы не нагрузки, а разгрузки.

Назира Дюшеева

Чиновники заверяют, что вся образовательная программа будет построена с учетом физиологических, возрастных особенностей детей. Домашнего задания в первом полугодии, по их словам, нет и оценки не ставят, соответственно психологического кризиса дети испытывать не должны.

4

Будущих первоклассников ждет 12-летка?

На уточняющий вопрос журналистов, будут ли дети, которые поступят в этом году в школу, учиться 12 лет, министр ответила: «Почти».

Не исключено, что будущих первоклассников после Нового года могут перевести сразу во второй класс. Первые два месяца после начала учебного года будет вестись сравнительный анализ и масштабный срез знаний детей. При соответствии программе второго класса весь класс могут перевести на следующую ступень за счет сокращения повторяющихся моментов в программе.

5

Сколько учителей потребуется?

По данным главы Минобразования, новых педагогов в данное время не требуется, поскольку в нулевых классах уже есть подготовленные кадры, которые прошли специальное обучение. Параллельно будут меняться стандарты педагогического образования.

При этом в школах, по словам Догдуркул Кендирбаевой, не хватает около 650 учителей, в основном в русскоязычных классах по предметам естественно-научного цикла. 

6

Сколько стоит реформа?

Точная стоимость перехода на 12-летку не называется.

«Особые государственные затраты будут только в области закупки учебников и поэтапного оснащения спецпомещений для профилизации в 10-12-х классах, — сказала министр образования. — Для тех, кто хочет получить рабочую профессию, будет специальная программа. К примеру, в почти 82 процентах школ есть кухонное оборудование, а в 460 — швейные классы. Кроме того, профильное обучение школьников могут проводить и ПТУ».

Самая главная проблема на сегодня — обеспечение учебниками. 

При нынешней ситуации, когда ежегодно на тиражирование выделяют 152 миллиона сомов, для 100-процентного покрытия потребуется 57 лет.

Догдуркул Кендирбаева

По ее словам, за счет бюджета закупают лицензионные права на 46 наименований сингапурских учебников. Отечественные авторы будут участвовать в адаптации книг под образовательную политику КР.

7

Зачем вообще это нужно?

Многим непонятно, в чем заключается реформа и не закончится ли все на трансформации нулевого класса в первый.

Главная цель перехода на 12-летку, по словам чиновников, — соответствие уровню мировой системы образования. В 150 из 193 стран ООН 12-летняя система образования. Если Кыргызстан перейдет на новую модель, то выпускники получат возможность для входа на рынок труда и образования 150 стран. 

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Сейчас, по словам эксперта, у нашего абитуриента есть выбор одного из двух вариантов: поступить на программу Фаундейшн вуза страны с последующей учебой по специальности либо отучиться первый курс в вузе КР, который зачтут как 12 лет при поступлении.

Сколько абитуриентов из КР едут поступать за границу, чиновники точно не знают. Но, по их данным, в 2023/24 учебном году документы в российские вузы подали и поступили около 1 тысячи студентов из КР, в Китай — 21, Казахстан — 26, Венгрию — выделено 200 мест по квоте.

«Что касается трансформации нулевого класса в первый, очень хорошо, — уверена Назира Дюшеева. — Это обеспечит всеобщий охват детей и одинаковые стартовые возможности. Сегодня часть детей не охвачена программой предшкольной подготовки. И учителю в первом классе приходится подтягивать отстающих, а подготовленным детям скучно, мотивация пропадает».

8

К чему спешка?

Сразу после назначения министром в октябре 2023 года Догдуркул Кендирбаева говорила, что прежде чем переходить на 12-летнее образование в школах, надо решить накопившиеся проблемы, обеспечить материально-техническую базу и кадры. Тогда на вопрос, стоит ли родителям готовиться к переходу в следующем году, она ответила: «У нас в планах этого нет».

Почему так кардинально изменилось мнение?

«Да, в моих планах на тот момент не было, но в планах главы государства — создать самые лучшие условия для развития. Тогда я только приступила к работе, но были стратегические планы Минобразования. Когда я изучила их, и было принято решение. Бывает субъективное мнение, а бывает в интересах государства», — подчеркнула Догдуркул Кендирбаева.

В ходе пресс-конференции она отметила, что подготовительная работа по переходу к 12-летней модели велась и раньше, но сейчас у государства есть на это средства.

 

 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/289999/
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