Переход на 12-летку. Ответы на главные вопросы

Кабинет министров принял решение о переводе системы общего среднего образования на 12-летнюю модель. О том, какие изменения ждать кыргызстанцам, представители системы образования рассказали на пресс-конференции.

Редакция 24.kg собрала ответы на главные вопросы.

1 Когда будет внедрена 12-летка? Точного ответа на этот вопрос чиновники пока не дают. В настоящее время рабочая группа разрабатывает дорожную карту поэтапного перехода на новую модель. «Когда мы говорим о поэтапности, это не значит издать приказ или постановление, — сказала президент Кыргызской академии образования Назира Дюшеева. — Это предполагает предварительную подготовку всей системы образования. В первую очередь надо обновить и модернизировать учебные программы. Нулевой класс трансформируем в первый. Но на этом работа, конечно, не закончится, мы должны подумать о содержании образования. Не все сразу. У нас есть время, нам дали два года».

2 Кому идти в школу? С 8 апреля стартует электронная запись в школу. Главный вопрос, который волнует сегодня родителей, с какого возраста отправлять своих чад за ученическую парту. В некоторых частных школах уже объявили, что 5-летние дети пойдут в нулевой класс, 6-летние — в первый, 7-летние перепрыгнут сразу во второй класс. Так ли это на самом деле? Читайте по теме Электронная запись в школы Кыргызстана начнется 8 апреля По словам главы Минобразования Догдуркул Кендирбаевой, сейчас этот вопрос еще обсуждается. Для чего создали специальную комиссию, которая в месячный срок должна разработать свои рекомендации. Назира Дюшеева напомнила о правилах комплектования групп в детских садах: старшую посещают дети 5-6 лет, подготовительную — 6-7 лет. «Если нулевой класс трансформируется в первый, то примерно можно прогнозировать, что возраст не слишком отличается. При согласии родителей, возраст поступления в первый класс составит от 5,5-6 до 7 лет», — сказала она.

3 Готовы ли дети? Практикующие учителя и психологи не раз говорили, что многие дети физиологически не готовы к школе в шесть лет. Наиболее оптимальный возраст, по их мнению, семь лет. Однако чиновники с этим не согласны. Догдуркул Кендирбаева подчеркнула, что самые лучшие инвестиции — в ранний возраст. «Компетенции по чтению и пониманию, лингвистические возможности формируются в раннем возрасте. Основной период формирования мозга — до трех лет. Мы упускаем самый лучший возраст детей. После пяти-шести лет они уже не задают вам вопросы. Мы не должны упускать это время», — сказала она. Сейчас недельная учебная нагрузка для подготовительной группы в саду (дети 6-7 лет) составляет 17 часов, для учеников первых классов — 21 час. Назира Дюшеева добавила, что занятия в первом классе будут в игровой форме, но будут наращиваться некоторые часы. В Эстонии, Финляндии и других странах такие предметы, как физкультура, музыка, рисование, — часы не нагрузки, а разгрузки. Назира Дюшеева Чиновники заверяют, что вся образовательная программа будет построена с учетом физиологических, возрастных особенностей детей. Домашнего задания в первом полугодии, по их словам, нет и оценки не ставят, соответственно психологического кризиса дети испытывать не должны.

4 Будущих первоклассников ждет 12-летка? На уточняющий вопрос журналистов, будут ли дети, которые поступят в этом году в школу, учиться 12 лет, министр ответила: «Почти». Не исключено, что будущих первоклассников после Нового года могут перевести сразу во второй класс. Первые два месяца после начала учебного года будет вестись сравнительный анализ и масштабный срез знаний детей. При соответствии программе второго класса весь класс могут перевести на следующую ступень за счет сокращения повторяющихся моментов в программе.

5 Сколько учителей потребуется? По данным главы Минобразования, новых педагогов в данное время не требуется, поскольку в нулевых классах уже есть подготовленные кадры, которые прошли специальное обучение. Параллельно будут меняться стандарты педагогического образования. При этом в школах, по словам Догдуркул Кендирбаевой, не хватает около 650 учителей, в основном в русскоязычных классах по предметам естественно-научного цикла.

6 Сколько стоит реформа? Точная стоимость перехода на 12-летку не называется. «Особые государственные затраты будут только в области закупки учебников и поэтапного оснащения спецпомещений для профилизации в 10-12-х классах, — сказала министр образования. — Для тех, кто хочет получить рабочую профессию, будет специальная программа. К примеру, в почти 82 процентах школ есть кухонное оборудование, а в 460 — швейные классы. Кроме того, профильное обучение школьников могут проводить и ПТУ». Самая главная проблема на сегодня — обеспечение учебниками. При нынешней ситуации, когда ежегодно на тиражирование выделяют 152 миллиона сомов, для 100-процентного покрытия потребуется 57 лет. Догдуркул Кендирбаева По ее словам, за счет бюджета закупают лицензионные права на 46 наименований сингапурских учебников. Отечественные авторы будут участвовать в адаптации книг под образовательную политику КР.

7 Зачем вообще это нужно? Многим непонятно, в чем заключается реформа и не закончится ли все на трансформации нулевого класса в первый. Главная цель перехода на 12-летку, по словам чиновников, — соответствие уровню мировой системы образования. В 150 из 193 стран ООН 12-летняя система образования. Если Кыргызстан перейдет на новую модель, то выпускники получат возможность для входа на рынок труда и образования 150 стран. Читайте по теме Почему Кыргызстану не подходит 12-летнее обучение в школе — мнение эксперта Сейчас, по словам эксперта, у нашего абитуриента есть выбор одного из двух вариантов: поступить на программу Фаундейшн вуза страны с последующей учебой по специальности либо отучиться первый курс в вузе КР, который зачтут как 12 лет при поступлении. Сколько абитуриентов из КР едут поступать за границу, чиновники точно не знают. Но, по их данным, в 2023/24 учебном году документы в российские вузы подали и поступили около 1 тысячи студентов из КР, в Китай — 21, Казахстан — 26, Венгрию — выделено 200 мест по квоте. «Что касается трансформации нулевого класса в первый, очень хорошо, — уверена Назира Дюшеева. — Это обеспечит всеобщий охват детей и одинаковые стартовые возможности. Сегодня часть детей не охвачена программой предшкольной подготовки. И учителю в первом классе приходится подтягивать отстающих, а подготовленным детям скучно, мотивация пропадает».