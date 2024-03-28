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Общество

Готовы ли вы отдать своего ребенка в пять лет в школу? Опрос

В Кыргызстане переводят школьное образование на 12-летнюю модель. Сейчас рабочая группа готовит дорожную карту поэтапного перехода.

Сначала в кабмине сообщали, что обязательным школьным образованием будут охвачены 100 процентов пяти- и шестилетних детей. Позже президент Кыргызской академии образования Назира Дюшеева отметила, что возраст поступления в первый класс составит шесть-семь лет, а при согласии родителей — 5,5.

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Министр образования и науки Догдуркуль Кендирбаева заявила, что школьники не будут учиться до 19 лет. По ее словам, нынешние нулевые классы станут первыми, поэтому дети будут оканчивать общеобразовательные организации так же в 16-17 лет.

При этом практикующие учителя и детские психологи отмечают, что важна физиологическая и психологическая готовность ребенка к школе. Одного умения читать и писать недостаточно. Специалисты не рекомендуют рано отправлять детей за ученическую парту.

24.kg решило поинтересоваться у педагогов, что они думают о переходе на 12-летнее обучение.

Хотите, чтобы ваши дети учились 12 лет?

Готовы ли вы отдать своего ребенка в 5-6 лет в школу?

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/290041/
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