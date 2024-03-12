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Общество
Сюжет: Территориальная реформа

Есть что скрывать? Почему о ходе административной реформы не рассказывают

Жительница села Аламедин Елизавета с удивлением узнала, что она уже стала бишкекчанкой, когда хотела оплатить коммунальные услуги... В айыл окмоту ей ответили, что деньги возьмут только за первые три месяца года, а дальше платить придется по другим тарифам. На все ее вопросы отвечали: вам все скажут.

Теперь ты не деревня

В ходе административно-территориальной реформы территория Бишкека увеличилась в три раза.

По указу президента к столице присоединили восемь айыльных аймаков, два села, пять жилых массивов и четыре контура из Сокулукского и Аламединского районов Чуйской области. При этом их пастбища городу не передают.

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Новостями о проводимой реформе городские власти и госорганы не особо делятся. Населению остается только гадать, что завтра их ждет, о многом оно и вовсе узнает постфактум.

Как, например, о пятикратном увеличении состава Бишкекского городского кенеша. Да и о том, что столица де-юре расширилась, тоже официально не сообщили.

На сегодня известно, что количество районов в Бишкеке не увеличат, новые территории вошли в их состав, а тарифы и бюджет будет утверждать мэр. Кроме того, в столице откроют вторую больницу скорой медицинской помощи на базе Чуйской областной.

Не легче и журналистам. Редакция 24.kg еще в январе отправила вопросы в мэрию Бишкека. Ответ пришлось ждать почти два месяца, и к этому моменту часть из них уже не были актуальны.

Так, в столичном муниципалитете немного рассказали о проводимых совместно с аппаратом полномочного представителя президента в Чуйской области, Сокулукским и Аламединским акимиатами мероприятиях в рамках реформы.

В частности,

  • разрабатывается схематическая карта города с указанием границ и других географических сведений;
  • идет организация по передаче движимого и недвижимого имущества, материальных и нематериальных активов, пассивов, финансовых средств, находящихся в ведении присоединенных айыльных аймаков;
  • идет реорганизация присоединяемых к городу айыл окмоту Чуйской области;
  • принимают меры по трудоустройству сокращенных руководителей органов местного самоуправления, муниципальных служащих, работников младшего и технического обслуживающего персонала.

По решению президента

Зачем вообще увеличивать территорию Бишкека?

В мэрии ответили, что административно-территориальная реформа проводится по инициативе президента Садыра Жапарова. Ее основная цель:

  • улучшение социально-экономической ситуации в айыльных аймаках и городах на основе рационального использования социально-экономического и природно-ресурсного потенциала регионов;
  • повышение эффективности работы органов местного самоуправления;
  • осуществление структурных изменений в управлении;
  • улучшение качества государственных услуг и обеспечение благосостояния населения.

«В 2022 году вышел первый указ президента об административно-территориальной реформе в Тюпском районе Иссык-Кульской области. В итоге 13 айыльных аймаков объединили в пять. В 2023-м реформу провели в Нарынской области, 63 айыльных аймака объединили в 27», — отметили в мэрии.

Теперь административно-территориальная реформа проходит на уровне айыльных аймаков и городов Баткенской, Джалал-Абадской, Иссык-Кульской, Ошской, Таласской и Чуйской областей, городов Бишкека и Оша.

Как выбрали села

Много вопросов было по тому, как именно отбирали населенные пункты для слияния с Бишкеком. Например, неофициальный жилмассив «Алтын казык», расположенный в санитарной зоне мусорного полигона.

В мэрии объяснили, что города развиваются либо радиально, либо прямоугольно. Бишкек идет по первому варианту. Присоединяемые села и жилые массивы отражены в Генеральном плане в перспективе развития столицы. Кроме того, их население и так обслуживает город (транспорт, образование, здравоохранение и другие).

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Созданы муниципальные территориальные управления мэрии «Аламедин», «Маевка», «Пригородное», «Нижняя Ала-Арча», «Лебединовка», «Кок-Жар», «Новопавловка» и «Орок».

Утверждены их положения, структура и штатная численность.

«Сейчас главы муниципальных администраций проводят мероприятия по государственной регистрации в органах юстиции вновь созданных МТУ», — добавили в муниципалитете.

Дальнейшее развитие присоединенных территорий будет определяться Генеральным планом Бишкека.

Проблемы есть, но все решаемо

В мэрии соглашаются, что избежать различных проблем в такой масштабной работе не получится, но они в основном носят технический характер.

Каждая возникающая проблема рассматривается на заседаниях межведомственной рабочей группы по реформе, созданной на уровне Министерства экономики и коммерции. Для выработки оптимальных решений по управлению административными районами города распоряжением мэрии от 10 января 2024 года созданы 5 рабочих групп:

  • по координации мероприятий, направленных на проведение административно-территориальной реформы Бишкека в пилотном режиме;
  • по выработке решений по вопросам жилищно-коммунального хозяйства;
  • по выработке решений по социальным вопросам;
  • по выработке решений по вопросам транспорта, дорожной инфраструктуры;
  • по вопросам муниципального имущества, землепользования, архитектуры и строительства.

Утвержден пошаговый план действий мэрии по административно-территориальной реформе Бишкека в пилотном режиме.

Еще один вопрос, который интересует жителей «нового Бишкека», — надо ли им менять паспорта. В муниципалитете заверили, что это не придется делать до окончания срока действия документов. А вот при выдаче новых паспортов в них начнут указывать Бишкек.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/288712/
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