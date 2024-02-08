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Общество
Сюжет: Территориальная реформа

Территориальная реформа. В Бишкеке появится еще одна больница скорой помощи

В ходе административно-территориальной реформы в Бишкеке появится еще одна больница скорой медицинской помощи. Об этом 24.kg cообщил министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев.

По его словам, больница будет открыта на базе Чуйской областной больницы, которая находится в Аламединском районе. Эта территория войдет в состав столицы.

«Там же мы откроем подстанцию скорой медицинской помощи. В западной части тоже открываем подстанцию, поликлиники. Сейчас проводится подготовительная работа, рассматривается штатное и кадровое расписание и так далее», — сказал чиновник.

Он назвал открытие больницы скорой медицинской помощи важным шагом в реформе системы здравоохранения.

«Сегодня нередко бригады возят больного из больницы в больницу. Теперь его привезут, оставляют, и врачи занимаются по направлениям. Если травма, то травматологи, и так далее», — добавил Алымкадыр Бейшеналиев.

Областную больницу, по его словам, могут открыть в Канте.

Ранее в ведомстве сообщали, что создана рабочая группа по подготовительной работе в рамках объявленной административно-территориальной реформы. Один из основных вопросов — служба скорой помощи. Для столичного Центра экстренной медицины и скорых в Чуйской области делают картирование.

Напомним, в Кыргызстане в пилотном режиме в шести областях, а также в Бишкеке и Оше начали административно-территориальную реформу. В результате укрупнят айыльные аймаки и города, территория столицы увеличится почти втрое.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/286192/
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