Мэр Бишкека сам будет утверждать бюджет и тарифы. Об этом говорится в проекте постановления БГК, вынесенном на общественное обсуждение.

Как отмечается в справке-обосновании, в соответствии с указом президента и постановлением кабинета министров «Об организации деятельности исполнительных органов местного самоуправления Кыргызской Республики в период проведения административно-территориальной реформы в пилотном режиме» от 7 февраля 2024 года № 52 мэрам городов на период АТР в пилотном режиме переданы полномочия по утверждению местных бюджетов, норм потребления и тарифов на коммунальные услуги и товары, предоставляемые органами местного самоуправления, тарифов на перевозку пассажиров автомобильным транспортом общего пользования.

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Кроме того, муниципалитету делегируются полномочия по определению границ территорий, обслуживаемых муниципальными территориальными управлениями.

Напомним, в Кыргызстане в пилотном режиме в шести областях, Бишкеке и Оше начали административно-территориальную реформу. В результате укрупнят айыльные аймаки и города, а территория столицы увеличится почти втрое, при этом количество административных районов останется прежним.