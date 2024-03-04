Мэр Бишкека рассказал, насколько увеличится город после территориальной реформы

К Бишкеку присоединяют восемь айыльных аймаков, два села, пять поселений и четыре полосы контура из Сокулукского и Аламединского районов Чуйской области. Об этом на сессии городского кенеша рассказал мэр столицы Айбек Джунушалиев.

По его словам, после административно-территориальной реформы площадь города увеличится примерно на 38 тысяч 607 гектаров. Сегодня она составляет 12 тысяч 900 гектаров.

«Ведется работа по подготовке административно-территориальной реформы и расширению границ Бишкека. Созданы рабочие группы по жилищно-коммунальному хозяйству, социальной, дорожной инфраструктуре, муниципальному имуществу, землепользованию, архитектуре и строительству», — отметил градоначальник.

Он добавил, что для эффективного управления присоединенными территориями созданы восемь муниципальных территориальных управлений, утверждены положения и их штатная численность.