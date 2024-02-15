Авария на ТЭЦ. В МИД рассказали о состоянии пострадавших

Четверо кыргызстанцев, пострадавших в результате аварии на ТЭЦ Бишкека и крушения военного вертолета, продолжают лечиться в турецкой клинике Аданы. Об этом сообщил МИД.

По информации Генерального консульства КР в Анталье, пациенты чувствуют себя удовлетворительно, общее состояние оценивают как среднее, отмечается его улучшение. Продолжается плановая терапия.

«Дипломаты Генконсульства в постоянном контакте с лечащими врачами и родственниками пострадавших», — добавили в ведомстве.

Напомним, 2 февраля ночью на бишкекской теплоцентрали произошла авария. Что стало причиной взрыва, точно пока не известно. Пострадали пять человек, госпитализированы только трое, двое на амбулаторном лечении. Школы и детсады столицы переводили на онлайн-обучение. Полностью подачу тепла и горячей воды в Бишкеке восстановили 7 февраля. 9 февраля республиканский штаб сообщил о завершении ликвидационных работ на объекте.

17 января в результате крушения вертолета Сил воздушной обороны Вооруженных сил КР Ми-8МТВ погиб один военнослужащий, еще 10 пострадали. Расследованием инцидента занимается Военная прокуратура. Возбуждено уголовное дело.