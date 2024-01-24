Падение вертолета. Военная прокуратура продолжает расследование

По факту падения вертолета МИ-8 Сил воздушной обороны Военной прокуратурой возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 401 (нарушение правил полета или подготовки к ним) УК КР. Об этом 24.kg сообщил начальник отдела информации и связи с общественностью Генпрокуратуры Сирожиддин Камолидинов.

«Расследование продолжается, назначен ряд необходимых экспертиз, проводятся допросы и необходимые следственные действия», — сказал он.

Напомним, 17 января в результате крушения вертолета Сил воздушной обороны Вооруженных сил КР Ми-8МТВ погиб один военнослужащий, еще 10 пострадали.