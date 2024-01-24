16:10
USD 89.29
EUR 97.28
RUB 1.01
Происшествия

Падение вертолета. Военная прокуратура продолжает расследование

По факту падения вертолета МИ-8 Сил воздушной обороны Военной прокуратурой возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 401 (нарушение правил полета или подготовки к ним) УК КР. Об этом 24.kg сообщил начальник отдела информации и связи с общественностью Генпрокуратуры Сирожиддин Камолидинов.

«Расследование продолжается, назначен ряд необходимых экспертиз, проводятся допросы и необходимые следственные действия», — сказал он.

Напомним, 17 января в результате крушения вертолета Сил воздушной обороны Вооруженных сил КР Ми-8МТВ погиб один военнослужащий, еще 10 пострадали.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/284956/
просмотров: 416
Версия для печати
Материалы по теме
Падение вертолета. Депутат призвал коллег помочь пострадавшим, его не поддержали
Падение военного вертолета. Одного из пострадавших переводят в Нацгоспиталь
Падение военного вертолета. О состоянии пострадавших рассказали в Минздраве
Крушение вертолета. Ряд чиновников Сил воздушной обороны отстранен от должности
Падение военного вертолета. Число пострадавших увеличилось
Падение военного вертолета. Один человек погиб, восемь пострадали
Падение военного вертолета. Комментарий от Минобороны
В Бишкеке упал военный вертолет
Садыр Жапаров рассказал еще об одном вертолете, который отремонтировали
Садыр Жапаров поблагодарил Александра Лукашенко за ремонт вертолета
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане произошло землетрясение В Кыргызстане произошло землетрясение
В&nbsp;Китае ночью произошло шесть землетрясений. Все ощущались в&nbsp;Кыргызстане В Китае ночью произошло шесть землетрясений. Все ощущались в Кыргызстане
Восемь человек пострадали при землетрясении в&nbsp;Алматы Восемь человек пострадали при землетрясении в Алматы
МЧС Кыргызстана уточняет данные о&nbsp;ночном землетрясении МЧС Кыргызстана уточняет данные о ночном землетрясении
Бизнес
Как кыргызстанцам отправлять деньги из&nbsp;России Как кыргызстанцам отправлять деньги из России
Целы и&nbsp;невредимы: ночное землетрясение не&nbsp;отразилось на&nbsp;объектах Elite House Целы и невредимы: ночное землетрясение не отразилось на объектах Elite House
Добро пожаловать в&nbsp;новый филиал ЗАО &laquo;Коммерческий Банк КСБ&raquo;, открытый в&nbsp;Бишкеке! Добро пожаловать в новый филиал ЗАО «Коммерческий Банк КСБ», открытый в Бишкеке!
Doscredobank и&nbsp;Avosend вручили ценные подарки по&nbsp;итогам первого этапа акции Doscredobank и Avosend вручили ценные подарки по итогам первого этапа акции
24 января, среда
15:59
Контрабанду на 1,5 миллиона сомов пресекли пограничники Кыргызстана Контрабанду на 1,5 миллиона сомов пресекли пограничники...
15:36
Международный наркоканал раскрыли в Джалал-Абадской области
15:07
Камчыбек Ташиев помог мальчику сделать операцию в Индии
14:39
Падение вертолета. Военная прокуратура продолжает расследование
14:21
Родственники 11 задержанных журналистов сделали обращение к президенту