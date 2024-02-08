17:00
USD 89.43
EUR 96.24
RUB 0.98
Общество

Мы отсюда не уйдем. Адвокат рассказала, что происходит на заводе «Кум-Шагыл»

Работа ЗАО «Кум-Шагыл» приостановлена, чиновники уехали, а сотрудники милиции стоят на входе завода. Об этом 24.kg рассказала адвокат Людмила Сабельникова.

По ее словам, работники находятся на заводе, который расположен в 12-м микрорайоне столицы.

«Никаких документов нам не предъявили. Милиция пыталась выгнать сотрудников, чтобы освободить все помещения, в том числе администрации. Так как не представили соответствующих документов, то не смогли выгнать. Но предприятие не работает. Отключили воду. Свет пока есть, так как у нас нет долгов, РЭС отказался отключать. Работники все на заводе, мы отсюда не уйдем», — рассказала адвокат.

По ее словам, никто из руководства, акционеров завода не связан с ОПГ, прочими криминальными элементами, не занимается отмыванием денежных средств, полученных преступным путем. Предприятие исправно платит все налоги и обязательные платежи в бюджет Кыргызстана. Обеспечивает работой и продукцией тысячи клиентов по Бишкеку и Чуйской области.

Ранее 24.kg сообщало, что на завод, который занимается производством железобетонных изделий, прибыла делегация городских и других чиновников, включая мэра столицы и главу Госстроя, в сопровождении автобуса с милицией. Последние оцепили предприятие. Руководству завода рекомендовали прекратить работу.

Официальных комментариев по произошедшему на предприятии ни от муниципалитета, ни от других ведомств на момент публикации не последовало. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/286265/
просмотров: 594
Версия для печати
Материалы по теме
Городские власти при поддержке милиции остановили работу завода ЗАО «Кум-Шагыл»
Немис Knauf компаниясы өлкөнүн түндүгүндө гипсти кайра иштетүүчү завод курат
Новый источник дохода «Кумтора». В Токмаке открыли завод по переработке шин
В Нарыне строят завод по производству бетонных опор
В Кыргызстане хотят построить завод по производству лекарств
Майлуу-Суйский завод в убытке, на предприятии царит двоевластие — депутат
В Шамалды-Сае действующий бетонный завод продали за $70 тысяч. Депутат возмущен
На заводе «Аю» провели обыск. Найдена водка с поддельными акцизными марками
В Кыргызстане хотят увеличить мощность завода по производству гранул кремнезема
Цеха Бишкекского штамповочного завода временно передали ОАО «Кыргызиндустрия»
Популярные новости
Социальный контракт. Как получить от&nbsp;государства 100 тысяч сомов Социальный контракт. Как получить от государства 100 тысяч сомов
Дату отключения горячей воды в&nbsp;Бишкеке изменят, а&nbsp;срок увеличат Дату отключения горячей воды в Бишкеке изменят, а срок увеличат
Накопительная пенсия: как можно получить деньги досрочно и&nbsp;на&nbsp;какие цели Накопительная пенсия: как можно получить деньги досрочно и на какие цели
Рак. Что важно о&nbsp;нем знать и&nbsp;как снизить риск заболевания Рак. Что важно о нем знать и как снизить риск заболевания
Бизнес
В&nbsp;Бишкеке состоится масштабная конференция для поставщиков Wildberries и&nbsp;Ozon В Бишкеке состоится масштабная конференция для поставщиков Wildberries и Ozon
Безопасность на&nbsp;стройке: опыт учений от&nbsp;компании Borsan Construction Безопасность на стройке: опыт учений от компании Borsan Construction
Beeline обеспечивает самый быстрый 4G-интернет в&nbsp;Кыргызстане Beeline обеспечивает самый быстрый 4G-интернет в Кыргызстане
&laquo;Санарип Инсан&raquo; расширяет экономические права и&nbsp;возможности молодежи и&nbsp;женщин «Санарип Инсан» расширяет экономические права и возможности молодежи и женщин
8 февраля, четверг
16:40
Мы отсюда не уйдем. Адвокат рассказала, что происходит на заводе «Кум-Шагыл» Мы отсюда не уйдем. Адвокат рассказала, что происходит...
16:32
COVID-19. В Кыргызстан прибыло более 20 тысяч доз вакцины Pfizer-BioNTech
16:11
На пост президента КФС претендует один кандидат — Камчыбек Ташиев
16:07
МИД: Кыргызские водительские удостоверения действительны в Казахстане
16:04
Авария на ТЭЦ. Глава кабмина проверил, как восстанавливают объект