Мы отсюда не уйдем. Адвокат рассказала, что происходит на заводе «Кум-Шагыл»

Работа ЗАО «Кум-Шагыл» приостановлена, чиновники уехали, а сотрудники милиции стоят на входе завода. Об этом 24.kg рассказала адвокат Людмила Сабельникова.

По ее словам, работники находятся на заводе, который расположен в 12-м микрорайоне столицы.

«Никаких документов нам не предъявили. Милиция пыталась выгнать сотрудников, чтобы освободить все помещения, в том числе администрации. Так как не представили соответствующих документов, то не смогли выгнать. Но предприятие не работает. Отключили воду. Свет пока есть, так как у нас нет долгов, РЭС отказался отключать. Работники все на заводе, мы отсюда не уйдем», — рассказала адвокат.

По ее словам, никто из руководства, акционеров завода не связан с ОПГ, прочими криминальными элементами, не занимается отмыванием денежных средств, полученных преступным путем. Предприятие исправно платит все налоги и обязательные платежи в бюджет Кыргызстана. Обеспечивает работой и продукцией тысячи клиентов по Бишкеку и Чуйской области.

Ранее сообщало , что на завод, который занимается производством железобетонных изделий, прибыла делегация городских и других чиновников, включая мэра столицы и главу Госстроя, в сопровождении автобуса с милицией. Последние оцепили предприятие. Руководству завода рекомендовали прекратить работу.

Официальных комментариев по произошедшему на предприятии ни от муниципалитета, ни от других ведомств на момент публикации не последовало.