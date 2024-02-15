Обязательная аттестация учителей. Не потеряем ли мы последних педагогов?

Для стимулирования профессионального роста учителей и повышения качества образования в школах в Кыргызстане ввели добровольную аттестацию педагогов. Кроме того, чиновники предлагают внедрить и обязательную. Поможет ли это улучшить ситуацию и не распугает ли оставшихся специалистов?

Желающих на аттестацию пока не много

В 2016 году проводили апробацию системы аттестации в 30 пилотных школах. В итоге 506 учителей получили квалификационные категории.

О внедрении аттестации учителей говорят ни один год. Чиновники считают, что это будет стимулировать рост педагогического мастерства, творческой активности, обеспечивать непрерывное образование, что в итоге скажется на повышении престижа педагогической профессии.

С тех пор утвердили и дополнили положение о порядке проведения аттестации. Установили и пересмотрели размеры надбавок за категорию. Однако массовым тестирование педагогов до сих пор не стало.

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В январе 2024 года в Минобразования сообщили о 325 желающих пройти комплексную оценку уровня профессиональной компетентности. Больше всего добровольцев в Ошской, Джалал-Абадской и Иссык-Кульской областях.

На первом этапе комиссия провела экспертизу представленных документов. В итоге почти 80 процентов учителей не прошли. Лишь 60 педагогов смогут проверить и доказать свои знания в ходе компьютерного тестирования 17 февраля.

Главный стимул прохождения аттестации — ежемесячная надбавка к зарплате.

Учитель второй квалификационной категории будет получать 2 тысячи сомов, первой — 3 тысячи, высшей — 5 тысяч сомов.

Руководство некоторых частных школ также рекомендует своим сотрудникам пройти аттестацию добровольно. Однако зарплата, по словам учителей, от этого больше не становится, поэтому желания аттестоваться, как правило, не возникает. В частном секторе свои критерии отбора кадров и оплаты.

Добровольная аттестация бесплатна. Если учитель не подтвердил категорию, он имеет право пройти повторное тестирование не ранее чем через год, но уже за деньги.

Всего в школах Кыргызстана трудится более 82 тысяч учителей.

Не хочешь аттестоваться — заставим?

Неделю назад Министерство образования и науки вынесло на общественное обсуждение изменения в Трудовой кодекс.

Чиновники внесли новую статью о том, что работники государственных и муниципальных образовательных организаций проходят не только добровольную аттестацию для присвоения квалификационной категории, но и обязательную — для определения деловых качеств работника и его продвижения по службе, определения его соответствия занимаемой должности.

По словам заместителя министра образования и науки Муратбека Касымалиева, если все учителя будут проходить аттестацию, то станет возможным вывести рейтинг каждой школы.

Этого не надо избегать или считать какой-то карательной операцией. Это не наказание, а лишь возможность составить рейтинг. Муратбек Касымалиев

«Если где-то учителя будут иметь низкий рейтинг, мы сможем принять меры для их переподготовки и повышения квалификации», — сказал он в интервью 24.kg.

Планируется, что каждый учитель ежегодно должен уделять минимум 100 часов повышению своей квалификации.

«В среднем ежемесячно отводится по 10 часов на самостоятельное развитие. Надо доказать, чем занимался: может, методичку написал для саморазвития или наукой занимался, поступил в магистратуру или аспирантуру, предоставить сертификаты. Вот такие параметры будут учитываться, — пояснил Муратбек Касымалиев. — Обучаться можно в Республиканском институте повышения квалификации и переподготовки педагогических работников, за рубежом или онлайн. Разницы нет, здесь свобода выбора».

Отбор кадров станет жестче

По действующему положению , кстати, аттестации не подлежат молодые специалисты после окончания профессиональных учебных заведений в течение двух лет (если они сами не выразили такого желания).

По словам замминистра образования, после окончания вуза молодые специалисты будут обязательно проходить аттестацию и только потом смогут трудоустроиться в школу.

«Мы тесно работаем с педвузами. Старшекурсники проходят практику в школах. Перед устройством на работу в качестве учителя они сдадут тестирование. Если не пройдут, будут снова готовиться, — сказал Муратбек Касымалиев. — Зачем нужны кадры с низкой квалификацией? Мы хотим, чтобы в школах показывали высокий уровень достижений, готовили обладателей «Алтын тамга» (аттестат особого образца. — Прим. 24.kg), олимпиадников, применяли в учебных процессах цифровые технологии».

Если современные учителя такие требования выполнять не могут, мы не дадим шанса заниматься преподавательской деятельностью. Муратбек Касымалиев

При этом чиновник подчеркнул: без учителей после аттестации не останемся.

«Наоборот, они будут заинтересованы, — уверен Муратбек Касымалиев. — Будем заниматься переподготовкой кадров, предоставлять электронные учебные материалы, чтобы учителя творчески готовились к своим предметам и качественно работали. Создаем программы, планы и будем переучивать всех, у кого будут низкие показатели».

Или, или

Директор Центра анализа государственной политики Алмаз Тажыбай против обязательной аттестации учителей. По его словам, она должна остаться добровольной.

«Цель чиновников — повышение квалификации учителей и качества образования. Намерение благое, но аттестация должна быть или добровольной, или обязательной. Не может быть в документе и то и другое сразу», — подчеркнул он.

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По мнению Алмаза Тажыбая, желающих пройти добровольную аттестацию среди педагогов будет не много, что связано со сбором необходимых документов. «Это бюрократия. Учителя будут волноваться не за процесс обучения детей, а как пройти аттестацию», — сказал он.

Эксперт отметил важную роль педагога в создании благоприятной атмосферы в классе. «В современном мире уже не так важны знания самого учителя. Он должен быть ментором, владеть методиками гуманной педагогики, чтобы обеспечить в коллективе здоровую атмосферу, создать равные возможности всем детям и наладить эмоциональные связи с учениками», — считает Алмаз Тажыбай.

Учителя же говорят, что одна система аттестации не поможет вернуть престиж профессии и тем более не решит проблему дефицита квалифицированных кадров.