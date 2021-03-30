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Общество

Министерство образования предлагает ввести аттестацию учителей

Министерство образования и науки предлагает ввести аттестацию учителей. Проект постановления правительства «Об утверждении Положения о порядке проведения аттестации учителей общеобразовательных организаций» ведомство вынесло на общественное обсуждение.

Как отмечается в справке-обосновании, введение аттестации учителей будет стимулировать рост их педагогического мастерства, творческой активности, обеспечения их дополнительного, непрерывного образования, что в свою очередь скажется на повышении качества образования в целом, а также повышении престижа педагогической профессии.

Проектом постановления предполагается ввести аттестацию для получения следующих квалификационных категорий: «Учитель второй категории», «Учитель первой категории», «Учитель высшей категории».

В ведомстве добавили, что в 2016 году проводилась апробация системы аттестации учителей на базе 30 пилотных инновационных школ, по итогам которой 506 учителей прошли аттестацию и получили квалификационные категории.

«С 1 января 2020 года вступило в силу постановление правительства «О надбавках за квалификационную категорию учителям общеобразовательных организаций». Документом установлены за 20 часов урочной работы в неделю следующие размеры ежемесячной надбавки за квалификационную категорию к заработной плате: за высшую — 2 тысячи сомов, за первую — 1,5 тысячи сомов, за вторую — 1 тысяча сомов. На основании этого документа 506 учителям выплачивались надбавки к ежемесячной заработной плате», — отмечается в документе.

В проекте положения отмечается, что задачами аттестации учителей являются: установление соответствия уровня профессиональной компетентности учителей определенным квалификационным требованиям, определение необходимости в повышении квалификации учителей и их профессиональном развитии, повышение эффективности и качества образовательных услуг, предоставляемых общеобразовательными организациями.

Основными принципами аттестации учителей являются: добровольность, комплексность, прозрачность, объективность.

Аттестацию предлагается проводить не реже одного раза в пять лет в целях получения/подтверждения квалификационной категории на добровольной основе. В случае если учитель не подтвердил заявленную категорию, он имеет право на повторную аттестацию не ранее, чем через один год. В случае несогласия с результатами комплексной оценки учитель имеет право обжаловать данное решение.

В ведомстве добавили, что апробация показала: для минимизации коррупционных схем при присвоении категории учителям общеобразовательных организаций, проведения аттестации с использованием информационных технологий по принципу добровольности, комплексности, прозрачности и объективности, возникла необходимость в разработке положения в новой редакции с учетом современных требований к труду учителя общеобразовательной организации.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/188190/
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