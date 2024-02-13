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Общество

Добровольная аттестация учителей. 80 процентов желающих не прошли первый этап

Почти 80 процентов учителей, подавших документы на добровольную аттестацию, не прошли первый этап — экспертизу документов. Об этом 24.kg сообщили в Национальном центре оценки качества образования и информационных технологий.

Ранее сообщалось, что по результатам цифровой регистрации поступило 325 заявлений от педагогов. Оказалось, что 12 из них подали документы дважды.

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«Экспертная комиссия провела экспертизу цифрового портфолио 313 учителей в онлайн-формате. В итоге через экспертизу 60 учителей (или всего 20 процентов) прошли на второй этап — компьютерное тестирование. Оно состоится 17 февраля в Бишкеке и Оше в реальном режиме. Остальные 80 процентов учителей представили не полный пакет документов», — отметили в центре.

В тесте будет 100 вопросов по трем разделам, включая педагогику и психологию, профессиональную компетентность учителя и предметный тест. Участники получат результаты сразу после тестирования.

Аттестация является добровольной, проводится на бесплатной основе. Ее результаты не влияют на другие аспекты работы педагога, кроме как присвоение или неприсвоение категории. Согласно положению, в случае неподтверждения заявленной квалификационной категории учитель имеет право пройти повторное тестирование не ранее чем через один год, но на платной основе.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/286598/
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