В Кыргызстане изменили нагрузку заменяющих учителей

Вступило в силу постановление кабинета министров об изменении урочной нагрузки заменяющего учителя. Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования и науки.

По ее данным, постановление нацелено на повышение результативности и качества работы, материальное стимулирование создания условий для работников образовательных организаций.

Постановление предусматривает новое изложение абзаца 40 пункта 28 в Положении об оплате труда педагогических и некоторых категорий работников системы образования.

В частности, «урочная нагрузка заменяющего учителя общеобразовательной организации с учетом замены не должна превышать в 1-4-х классах 32 часов в неделю, в 5-11-х классах — 36 часов в неделю».

В ведомстве отметили, что постановление было опубликовано в газете «Эркин-Тоо» 26 января. Оно вступает в силу по истечении 10 дней со дня официального опубликования.