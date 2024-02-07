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Общество

Аттестацию учителей и директоров предлагают сделать обязательной

Министерство образования предлагает ввести обязательную аттестацию для учителей и директоров школ. Ведомство вынесло на общественное обсуждение проект постановления о внесении изменений в Трудовой кодекс.

В министерстве считают, что качество образования во многом зависит от уровня квалификации педагогического работника. Он должен иметь представление о многообразии подходов к организации образовательного процесса. Уровень его квалификации, результаты трудовой деятельности, деловые и личностные качества определяют в рамках аттестации и конкурсного отбора.

В Трудовой кодекс предлагают внести новую статью о том, что работники государственных и муниципальных образовательных организаций проходят обязательную аттестацию с целью определения деловых качеств работника, совершенствования деятельности организации и продвижения работника по службе, а также соответствия его занимаемой должности и добровольную аттестацию с целью присвоения квалификационной категории, стимулирования к повышению педагогического мастерства и квалификации, профессионального и личностного роста, творческой активности.

Руководители государственных и муниципальных образовательных организаций проходят обязательную аттестацию.

Порядок проведения аттестации руководителей и педагогических работников государственных и муниципальных образовательных организаций определяет кабинет министров.

В Минобразования добавили, что в августе 2023 года принят новый Закон «Об образовании».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/286152/
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